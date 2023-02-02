Samsung Galaxy S23系列發布｜機身設計更簡約、2億像素超強夜拍

撰文：蔡浩騰
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Samsung Galaxy S23 系列發布｜Samsung 手機部門近年主要會進行兩次大型的新機發布，而年頭的這一次，當然就是傳統旗艦 Galaxy S 系列新機。

Galaxy S23 系列的機身設計算是近年最簡約了（圖 Samsung）

Samsung 在今日（2 月 2 日）帶來的 Galaxy S23 系列，算是大打安全牌之下的出品，就如此前的大幅度流出所言，S23 系列三部新作機身設計與上代分別不算大，但就在內在的性能處下苦功，相信是 2023 年頭一個值得留意的旗艦機系列。

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穩打穩紮的簡約旗艦 Galaxy S23、S23+

Samsung Galaxy S23 系列在機種的「成份」中與上兩代出入不大，依然是由兩部較為入門、規格相似但尺寸不一的兩部機種作為基本款，另外加入一部規格頂階的 Ultra 款。

Galaxy S23 系列中的兩部標準款式 Galaxy S23 以及 S23+，在外型上對比上代的改變最少，機背撤去上代於鏡頭旁的金屬框件，改成更一體化的玻璃設計，於外型上算是歷來數一數二簡約的 Galaxy S 系列機種。

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 系列為市場上首系列採用 Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃的機種，據說擁有更高的耐用性（圖 Samsung）
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Galaxy S23 與 S23+ 的主要處理硬件一樣，皆採用 Qualcomm 為 S23 系列訂製的 Qualcomm Snapdragon S8 Gen 2 for Galaxy，另外鏡頭配置亦一樣，兩機最大分別的就是屏幕尺寸，以及因機身大小而做成的電量差異。

Galaxy S23 以及 S23+ 的電量分別為 3900mAh 及 4700mAh（圖 Samsung）

Galaxy S23 與 S23+ 分別採用 6.1” 以及 6.6” 的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，雖然材質一樣，但就加入了不同的設定以提高最高亮度，以及讓用戶自行調節對比度及色調。

2 億像素、頂級旗艦 Galaxy S23 Ultra

Galaxy S 系列中的 Ultra 款，由上一代 S22 開始正式加入 S Pen，被視為 Galaxy Note 系列的「轉生」產品，來到 Galaxy S23 今代亦繼承了同樣的設計與賣點，不過在機身設計上就減少了兩側的曲面，以更平整的機邊加強用戶的握持感。

S23 Ultra 依然是今個系列中最大部的款式，除了機面的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕加大到 6.8”，它更大的機身亦可以內置更大的 5000mAh 電池，以成就系列中最強的續航力。

S23 Ultra 的拍攝能力是今個系列的最強賣點（圖 Samsung）

而作為 Galaxy S23 系列中的頂階款式，S23 Ultra 的拍攝能力自然亦是最強賣點，其背面的主鏡頭採用市場上仍然罕見的 2 億像素感光元件（「頭啖湯」則被小米的 Xiaomi 12T Pro 搶走了），可以透過的 Adaptive Pixel（亦即更智能的 Pixel Binning）技術，因應拍攝場景的光度決定變成「16合一」或「4 合一」像素拍攝，以求在極短時間內拍攝出亮度充足且銳利的照片，同時又具備了雙光學防手震系統，令手機拍攝、尤其是長焦遠攝時可以更穩定地輸出。

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全系列最大賣點：夜間拍攝能力

Galaxy S23 系列的整體規格與外型設計坦白說與早前的流出資料基本吻合，而今年最大的驚喜，在於全系列都配置的新版本 Nightography 黑夜亮攝功能，在暗黑環境中以長曝光的方式輸出光度充足的相片。

而大幅提升的夜攝能力，亦讓 Galaxy S23 Ultra 加入全新的延時星軌功能，是目前手機市場中擁有此種拍攝性能的旗艦手機。

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