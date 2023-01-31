手機病毒｜手機上的木馬病毒／惡意軟件遏之不盡，除了事態最嚴重的 Android 手機系統，在 iPhone 方面同樣有類似的惡意軟件時刻威脅著用戶的財產及個人資料安全，日前泰國方面的政府部門更一併公開了過 200 個 Android 及 iPhone 平台上具有危險性的 Apps。



203 個危險手機 Apps 入銀行戶口偷錢

是次的報告由泰國的數碼經濟及社會部（DES）以及國家數碼安全局（NCSA）發表，當中列出了 203 個來自 Apple App Store 以及 Google Play Store 的 Apps，指出這些 Apps 可能會遙距控制用戶的手機、偷取用戶的個人資料，甚至可以將金錢從受害人的銀行戶口中提走。

泰國官方部門公開的 203 個 Apps 種類繁多，從密碼管理器、以至相片編輯及 PDF 掃描 App 等等都有，但就並未有詳細描述這些 Apps 的運作手法以及可能做成的危險，只強調已經促請 Apple 及 Google 將這些 Apps 下架處理。

作為用戶，當然要看看這個清單是否有自己最近安裝的 Apps，如有則務必即時刪除以策安全👇👇👇

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分辨病毒、惡意Apps 4 大危險特徵

惡意程序／偽裝 Apps／木緊病毒威脅層出不窮，預計不論是 Android 或是 iPhone 之上，未來危險病毒 Apps 仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇