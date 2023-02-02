Galaxy S23 Ultra實機速試｜Samsung 在今日（2 月 2 日）舉行了 2023 年的首場 Unpacked 新機發布會，今代明顯打的是安全牌，尤其來到系列中作為「標準版本」的 Galaxy S23 及 S23+，其對比上代的升級基本上屈指可數，以下就為大家帶來《香港01》科技玩物記者的實機試玩後感。



S23 及 S23+ 的外型上對比上代最大的分別只在於鏡頭旁的金屬框架撤去了（蘇煒然 攝）

變得更「統一」的 Galaxy S23 系列

撤去框架後的 S23 系列背面設計更為統一（蘇煒然 攝）

今日發布的 Galaxy S23 系列的「標準版」兩機 － S23 及 S23+，在外型基本上與早前多次流出的情報吻合 － 與 S22 系列極為相似，不過在拍攝鏡頭旁的金屬護件就挪走了，以達到與 S23 Ultra 類似的設計語言👇👇👇

手感仍然值得一讚

在外型更統一之外，S23、S23+ 的外型就沒有甚麼突出的大變化，但整體而言不論是 S23 或 S23+，都能夠提供到牢固的握持體驗，的確 Samsung 並不需要在這一方面多作改進。

在內在的規格上，Samsung S23 及 S23+ 與 S23 Ultra 同樣採用了最新的訂製處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy，但由於今次試玩的尚未是市售版本，其運算能力有多強仍有待考證，而至於今個系列的新版本「黑夜亮攝」拍攝功能的效果，則可以在 S23 Ultra 的試玩報告中參考

《香港01》讀者專享－Samsung Galaxy S23 系列試玩會

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