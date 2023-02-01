分析師指iPhone 16 Ultra或將獨佔潛望式長焦　支援6倍光學變焦

2月1日消息，分析師郭明錤爆料稱，2024年的iPhone 16 Ultra將獨佔潛望式長焦，與iPhone 16 Pro的差距拉開 。



市場期望通過潛望鏡來提高iPhone鏡頭升級的需求。此前他也表示，iPhone 15 Ultra將會搭載潛望式長焦鏡頭。

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這將意味着iPhone 16 Ultra的鏡頭模組將會更大。這款潛望式長焦鏡頭具有一顆1200萬像素，支援6倍光學變焦，相比起支援3倍光學變焦的iPhone 14 Pro，擁有潛望長焦的新iPhone擁有碾壓式優勢。

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