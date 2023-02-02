網民破解Netflix禁共用帳號大法？｜Netflix 近日公布將開始落實，阻止非同住者分享帳號的措施。Netflix 的實際驗證方法公開後，引來大量討論，一來措施影響了用家使用的體驗，二來當然是部分用家要自掏腰包訂閱的不滿。在實施新政策前，網民就分享了一個或者可行的方法，避開 Netflix 的新措施。



Netflix 是透過用戶的使用的 IP 地址﹑設備 ID﹑帳戶活動等信息，用來確定登錄到該帳戶的各個設備，是否連接到主要位置中。要求非同住者和新裝置要輸入4位數的驗證碼，用來加入到「受信任」裝置清單中。不過，Netflix 要求部分裝置在 31 日內從主要位置連接一次Wi-Fi，對於部分用家來說非常麻煩。

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根據 Netflix 的做法，有網民就提出在 Router 設定 VPN 即可，當所有共同使用者都連上同一 VPN 網絡上時，就能無視地域問題連上主要位置的Wi-Fi。雖然新政策在香港未實行，但理論上使用 VPN 的確能避開 Netflix 的限制，唯需要向其他人使用 VPN 連入個人的網絡上，比較難確保安全。

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資料來源：lihkg