TCL NXTWEAR S 實試｜隨著 Apple 將在今年推出可以顯示 AR／XR 內容的智能眼鏡裝置，不少廠商都爭先擠進「智能眼鏡」這一塊市場，其中就包括在電視領域已做出相當成績的 TCL 在上年尾於 Kickstarter 上眾籌推出 XR 智能眼鏡 NXTWEAR S，最終以超額 95 倍的成績集資成功，看來不少人對它都十分期待。



TCL NXTWEAR S 即日在港上市（蔡浩騰 攝）

TCL NXTWEAR S 的最終版本亦在 2 月 2 日正式在香港開售，《香港01》科技玩物記者亦率先入手一副、親身實試它有何出色之處。

TCL NXTWEAR S 外型：「眼鏡」型的智能裝置？

近幾年在香港買到的主流「智能眼鏡」，絕大部份都是在普通眼鏡的內涵上加上藍牙耳機的音效輸出元素，故絕大部份在外觀上都與傳統的眼鏡沒有太大分別；但 TCL NXTWEAR 除了音效，最重要的是加入了屏幕元素，故雖然它是以「眼鏡」作為設計藍本，但其實配戴體驗就難以與一般眼鏡比擬。

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外觀設計上，TCL NXTWEAR S 鏡臂非常粗，加上眼前的反射鏡、遮光鏡後，遠看會以為它是一副太陽眼鏡，但戴上之後可以明顯發現它的設計都頗為突兀，幸而 NXTWEAR S 的重量只有 89g，長期配戴都不會做成頭頸方面的負擔。

由於反射鏡本身的厚度使然，TCL NXTWEAR S 戴上後前方鏡片部份明顯遠離臉孔（蔡浩騰 攝）

130” 巨幕影音體驗

看完外觀之後，當然就要進入戲肉 － 究竟 TCL NXTWEAR S 能否提供到其宣傳中的智能影音體驗？在實際試用了近 2 星期後，記者認為 NXTWEAR S 的「智能」跟「影音」是需要分開作評價的。

根據 TCL 的宣傳，NXTWEAR S 可以模擬一個位於眼前 4 米外的 130" 屏幕（圖 TCL）

首先講講影像表現方面，NXTWEAR S 在左、右眼處各採用了一片 1080p MicroOLED 屏幕，戴上眼觀看時色彩鮮豔、成像銳利，的確可以做到 TCL 宣傳的 130" 巨幕效果；

翻拍 TCL NXTWEAR S 內的畫面，可見顯示效果的確細緻銳利（蔡浩騰 攝）

而且因為是反射式的關係，顯示屏的光線不會直射入眼，感覺上對眼睛的傷害較少，稍為需要一提的是，即使加上反射鏡，仍然未能 100％ 過濾外界的光線，如果要觀看最完美的影像，最好就是在室內較暗之處使用。

相比影像，TCL NXTWEAR S 的聲音輸出就更為值讚，其在鏡臂加入的指向性喇叭，不單音色上佳、可以做到令人滿意的立體聲效果之餘，指向式的音效輸出亦可以減少對旁人的騷擾。

智能一般、一部好手機可以發揮更強性能

但 NXTWEAR S 是否稱得上「智能」？記者對此就持相反意見。

首先 NXTWEAR S 是不能夠單獨使用的，它必須要透過數據線連接支援 USB DP 影像輸出的裝置（例如一部份的旗艦智能手機、MacBook 或最近大熱的手提機 Steam Deck等，如使用的是 iPhone 或未有 DP 支援的裝置還要另外購買一個 MiraScreen 適配器、又要額外多花＄799）才可以啟動並顯示畫面，且未配置任何攝影鏡頭與用戶面前的世界進行交互。

而即使在手機上安裝專用 App 後連接可以得到一個專屬的使用者介面，其感覺上將其稱為一個流動的顯示屏會更為貼切。

連接《TCL AR》專用 App後的專用介面，支援頭部動態的偵測，並以手機作為指向控制（蔡浩騰 攝）

NXTWEAR S 支援動態感應，但就只能透過《TCL AR》專用 App 內的 AR 瀏覽器方能做到上下左右的動態瀏覽，不然就只能讓顯示畫面定在前方不動，與用戶的交互體驗略嫌不足。

除了 TCL 自家的 App 外，近年有不少品牌（如華為、Samsung、Honor 等）的旗艦機都支援「桌面模式」，可以在 TCL NXTWEAR S 的巨幕中提供到不俗的控制體驗

＄3099 價格仍屬抵玩之選

雖然說 TCL NXTWEAR S 未能滿足用戶對於「智能」的冀盼，然而作為一個影音輸出的專用裝置，TCL NXTWEAR S 卻有一定的吸引力。

TCL NXTEAR S 在香港的上市售價為＄3,099，綜觀市場上的其他同類產品，不是價格比它貴，就是功能不夠它多，而根據我們的實試，其影音輸出亦的確有超乎預期的表現，這樣考慮的話，TCL NXTWEAR S 真算相當抵玩了。