小米申請專利手錶能控制電動車　首款革命新品預計明年量產

從去年下半年開始，小米汽車就頻繁登上熱搜，車雖然還沒造好，但熱搜卻從未停止，而且早在年前就有網友在小米科技園拍到了疑似小米汽車的路試車，雖然被包得嚴嚴實實但不少網友還是扒出了其車型是類似保時捷Taycan的轎跑車型，目前根據小米造車時間節點來看，小米首款車預計將在2024年上半年實現量產。



與此同時根據天眼查顯示，小米汽車科技有限公司公布了多項專利，包括「穿戴設備以及穿戴設備的數據處理方法」、「車輛的控制方法、裝置、電子設備及存儲介質」等。

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其中，「穿戴設備以及穿戴設備的數據處理方法」申請公布號為CN115665315A。該穿戴設備包括顯示屏、第一藍牙模塊以及處理器，其中第一藍牙模塊用於建立穿戴設備與車輛之間的通信連接；處理器用於獲取穿戴設備與車輛之間的距離，並在距離小於設定的距離閾值時，控制顯示屏的顯示界面從第一界面切換至第二界面，第二界面包括用於控制車輛的一個或多個控件。

另外一項專利為「車輛的控制方法、裝置、電子設備及存儲介質」，申請公布號CN115662102A，主要是檢測到用戶至少一個生理特徵的指數值處於預設區間，就會將所述生理特徵的標識以及所述指數值發送給所述車輛，以方便控制設備，這樣能夠有效避免用戶因為身體不適而使用車輛所引起的隱患。

這也代表着未來小米汽車應該會跟像是去年新發布的Watch S2之類的小米手錶、手環等穿戴設備進行聯動，方便車主控制車輛或檢測身體是否能正常開車，帶來更好的使用體驗。不過隨着智能汽車的普及，不少應用場景都要用到手機這一重要的終端，像是手機開門、手機互聯等，小米之後應該也會帶來更多聯動上的便捷。

並且，小米在前段時間還公佈了「車輛漂移控制方法、裝置、車輛、存儲介質及晶片」專利公佈，降低了車輛漂移對駕駛員的依賴，根據車輛不同的轉向和車速，確定不同的漂移參數，實現不同狀態的漂移。

從整體來看，小米汽車進展非常順利，目前在該項目上投資的效率和規模對於集團不會構成重大影響，更多的消息讓我們一齊期待吧。

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