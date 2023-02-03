韓國iPhone用家敗訴　法院駁回向Apple索償164萬美元電池門案訴訟

根據wccftech報道，Apple在2017年因故意降低iPhone速度以增加電池壽命，帶來一場又一場的訴訟，這令Apple很是困擾。事實上，並非所有法庭訴訟，最終都對消費者有利。最近，韓國iPhone用家便在訴訟中敗數，未能獲得任何賠償，他們對這結果感到非常失望。



根據韓聯社的一份報告，該索賠是在2018年針對蘋果及其韓國子公司蘋果韓國提出的。該訴訟稱，這家科技巨頭隱瞞了當前iPhone無法運行最新iOS更新的關鍵訊息。

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該報告指出，蘋果沒有提供電池更換或啟動任何形式的召回，而是通知其客戶下載並安裝最新更新。iPhone 6和iPhone 7型號的用家沒有看到改進，反而是手機遇到了嚴重的故障。

可悲的是，首爾中央地方法院對大約9,800名iPhone用家作出了不利的裁決，但沒有給出判決的適當理由，同時也告知這些人必須支付法庭費用。過去，曾有iPhone用家對蘋果提出類似的訴訟，約有62,000名用家要求賠償，金額為約為 1040 萬美元。

蘋果手機電池健康

韓國iPhone用家提出索償20萬韓元，約合164萬美元。毋庸置疑，這些用家中大多數會改用Android手機，因為他們覺得自己因蘋果缺乏透明度而被騙了。蘋果故意減慢手機速度的證據，在不同地方都可看出。有iPhone 6S的用家執行了一些基本操作的測試，其iPhone性能已明顯嚴重下降。

有些iPhone用家更換了新電池，令iPhone恢復了應有的性能。由此而得出的結論是，蘋果在減慢某些電池老化的手機效能。蘋果後來承認，這樣做是為了保護電池續航，其後便推出了電池健康與充電來檢查iPhone的電池健康度，以更好的方式去告知客戶何時應該選擇更換電池。這場爭論到此，總算取得了一些積極的成果。

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