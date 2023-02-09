Galaxy S23 香港價格｜待望多時，一眾旗艦智能手機終於在今個月陸續在香港上市，而打頭陣的就有 Samsung 的年度旗艦 Galaxy S23 系列三機！在國際發布會僅一周之後，今日（2 月 9 日）Samsung 就在香港舉行 Galaxy S23 系列的上市發布會，而公開的幾部新作售價還有驚喜。



今日（2 月 9 日）Samsung 就在香港舉行 Galaxy S23 系列的上市發布會（蔡浩騰 攝）

Galaxy S23 系列香港售價公開、對比上代有價減？

一如早前公布，Samsung Galaxy S23 系列的三機都會在香港上市，正式發售日期為 2 月 24 日。今代 S23 系列在容量方面選擇比上代更多，而即使處理器方面換上了目前最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，幾個型號在價格方面卻未有太大上調👇👇👇

Galaxy S23 港版價格

－8+128GB 版本：$5,898

－8+256GB 版本：$6,398

Galaxy S23+ 港版價格

－8+256GB 版本：＄7,598

－8+512GB 版本：＄8,598

👇👇👇Galaxy S23、S23+ 機身細節（按圖放大）👇👇👇

Galaxy S23 Ultra 港版價格

－12+256GB 版本：＄9,698

－12+512GB 版本：＄10,698

－12+512GB 版本：＄12,698

👇👇👇Galaxy S23 Ultra 機身細節（按圖放大）👇👇👇

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買大容量有著數？

雖然從價格而論，Samsung Galaxy S23 以＄5898 的低價就可以試玩到最新的 S8 Gen2 處理器，但最低價版本的 S23 仍然只有 128GB 儲存空間。

而據最新消息指，Samsung 為 Galaxy S23 系列預載的系統及軟件容量高達 60GB，即未開機已經佔用了 128GB 手機用戶近一半的空間；加上 Galaxy S 系列又早已刪走了插卡擴充的功能，如果有意入手 Galaxy S23 系列新機的話，為長遠計仍然建議購買最少 256GB 容量的版本，而對比上代價格再減＄400 的 Galaxy S23+ 256GB 版本似乎是一個可以顧及多方面的性價比之選。