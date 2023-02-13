Samsung S23 預訂出機｜Samsung Galaxy S23 系列新作在 2 月尾就會正式上市，雖然今代在價格上對比上代並沒有顯著調升，但畢竟都是年度旗艦、價格有一定水平，想要買 Galaxy S23 系列又可以節省一筆的話，簽約上台出機都是值得考慮的途徑。



Samsung Galaxy S23 系列今代收獲不少好評（蘇煒然 攝）

今次 Galaxy S23 系列三部新作在坊間頗受好評，而幾間電訊商亦未敢怠慢，由即日起至 2 月 23 日期間預訂都會加送不同的出機禮遇，而不論是在哪一間電訊商出機，都鐵定會加送 Samsung 的原廠配件，包括螢幕保護貼、保護殼以及無線充電板等等。

Samsung 原廠的螢幕保護貼、保護殼以及無線充電板等是預訂新機時的基本禮品，在考慮出機時就不需要將它們納入比較了（圖 csl）

當然，為了搶客，4大電訊商各自還有自己的禮遇以及減價優惠出台，以下《香港01》科技玩物記者就為大家一篇整合，供各位出機前可以參考一下👇👇👇

csl／1O1O－送Club分換禮品、S23 Ultra 最低半價

HKT 旗下的 csl、1O1O 向來制訂的旗艦新作上台出機 Plan 都愛玩「大堆頭」噱頭，今次 Samsung Galaxy S23 系列在 csl／1O1O 以 5G Plan 出機，除了會贈送上述的 Samsung 原廠配件之外，亦會加送價值＄2,988 的 inno3C殺菌消毒冷暖風機、另外又會加送 Club 積分（csl 客戶送 6,000 分、1O1O 客戶則送 10,000 分）以用於換取不同的旅遊用品，即另外加贈約＄2000 的產品。

除了以上的禮品、積分，在 csl／1O1O 以 5G 月費 Plan 出機，都會有悉數的機價減免優惠，當然簽約越貴價的月費 Plan，機價就減得越多，以性價比而言，選擇 110GB 數據 Plan 出機會較為划算，S23 的機價可減至＄1800，而較為多人考慮的頂級 S23 Ultra 就可以減價近半、以＄4680 起的價格出機。

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SmarTone 全線機種皆可半價出機？

Csl、1O1O 的機價減免計算方法太多、太複雜？SmarTone 就擺明車馬講「半價」。

現在於 SmarTone 預訂 S23 系列，除了會加送獨家的 12 個月雙面保護「爆芒換新」，而且全個 Galaxy S23 系列的三部機種都可以半價出機，然而想要半價出機，就必須要簽約選用 SmarTone 的「多 SIM 共享」5G 月費計劃，其月費雖然在優惠期內有所減免，但每月最少都要支出＄518，此計劃特點在於提供更多的數據以及複數 SIM 卡，如果是「多機黨」會更覺實用。

如果「多 SIM 共享 Plan」 太貴又用不著，當然亦可以選用他們的「個人獨享」Plan，月費更抵，不過機價減免亦會相應減少，最多減＄2500，減價幅度算是4大電訊商中的平均水平。

3HK－送機票兼減最多＄1500

3HK 方面提供的 Galaxy S23 預訂方案就再簡化不少，月費方面暫時是幾間電訊商中最平價，＄188 月費就有 60GB，而相應地機價減免亦比較輕手，如上台出 S23+ 或 S23 Ultra，機價可減＄1500，而如果選購 S23 的話，就只減＄1000。

然而雖然機價減得少，但 3HK 就改送機票吸客，只要簽約上台預訂 Samsung Galaxy S23 系列，皆可以獲贈泰國機票乙張，在手機禮遇當中算是較為罕見，不過論到優惠總值方面，其實還是稍遜於其他電訊商。

中移動－機價最多減＄2700、再送＄2800禮遇

對比其他主推多 Plan 的電訊商，中國移動方面的目標就非常明確，主力大推旗下的 50GB 數據 5G Plan，目前只需要簽約上台選用＄248 的 50GB 5G Plan，即可以減免＄2700 的價錢預訂 Samsung Galaxy S23 系列全系列任何機種。

由於是定額減價，選用較平價的型號會享有更高的折扣比率，如 Galaxy S23 128GB 版本在減價後只需要＄3,198，即約 55 折出機。