電話卡實名制｜在接近 2 年的初步推展後，電話卡實名制將會在 2023 年 2 月 24 日起全面實施，意味著所有電話儲值卡在使用前都必須要完成實名登記程序，方能繼續使用。



目前仍有少數用戶未完成登記程序、或對於流程感到困惑，本文提供了 6 個常見問題的解答以及登記流程的懶人包，讓各位可以更了解實名登記的所需步驟。

到期未實名將被停用？電話卡實名制 6 大常見問題

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電話卡實名登記流程、郵局都可以幫手？

由於限期迫在眉睫，不少未有進行實名登記的用戶都四出尋找支援，其實登記過程不算複雜，所需時間約 5 分鐘即可完成，最主要預備的只有身份證👇👇👇

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政府方面為了協助市民，在全港多個港鐵站設立臨時攤位以提供協助，同時由 2022 年 5 月 30 日起，政府於十八間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民（個人用戶）為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。有需要的個人用戶可攜同下列物品親身前往指定郵政局登記：

－香港身份證正本

－可接收短訊的手機

－需進行實名登記的電話儲值卡（尚未使用的電話儲值卡需同時攜帶其包裝／封套／智能卡卡夾）

各提供服務的郵政局列表如下👇👇👇

而除了政府及電訊商之外，就記者所見，在儲值卡銷售集中地、深水埗區，有部份攤位都十分積極解答用戶有關實名制的相關問題，更有部份卡種講明在購買時會即時提供實名登記服務，對於老年用戶特別重要。