小米 Xiaomi 13 Pro 香港上市評測｜2023 年旗艦手機陸續上市，繼 Samsung 早前在香港推出的 Galaxy S23 系列之外，另一受用戶期待的，還有小米在 26 日晚上公布的小米 13 系列國際版、亦即 Xiaomi 13 系列。



而就在國際發布會不久後，小米方面亦火速公布即將在香港發售 Xiaomi 13 的幾部新作，《香港01》科技玩物記者在早前就率先取得了今個系列的最高階結晶、Xiaomi 13 Pro 作實機試玩。

相信各位對其各項功能甚為關注，尤其對今代正式加入 Leica 加持的拍攝功能最為好奇，以下就為大家帶來詳細的評測報告。

小米 Xiaomi 13 Pro 上手：旗艦味足、但稍欠獨特性

雖然小米的手機出品當中，佔了八成都是中價或以下的機種，但每年年頭推出的正統小米手機續作，卻永遠用上市場上最佳的硬件，同時設計物料上亦較為講究。

今次測試的小米 Xiaomi 13 Pro 亦不例外，其除了機面的雙曲面玻璃屏幕以及金屬機框，背面就採用了納米陶瓷物料，看上去的確很有旗艦手機的味道，然而對比前兩代的磨沙玻璃，Xiaomi 13 Pro 的機背在外觀設計上就稍欠獨特性。

不過出於陶瓷物料的特性，Xiaomi 13 Pro 的機面在堅固之餘，於拿上手時會有一種有別於玻璃的「溫度」，同時在不加上塗層的情況下都不易沾上指紋，對於「裸機黨」而言是一大喜訊。

由於今代 Xiaomi 13 Pro 的主鏡頭與小米 12S Ultra 一樣是採用尺寸 1" 大的大感光元件，故鏡頭模組凸出在所難免，不過由於長焦鏡頭方面放棄了潛望設計，使整體模組未至於大到頭重腳輕的地步，加上小米在其外圍刻意地加上曲線修飾，整體外觀尚可接受，加上目前獨家的「LEICA」標識，自然也就加分不少。

電競級別高階屏幕

近年寫旗艦手機，已很少著墨講屏幕規格，但碰著小米今次的 Xiaomi 13 Pro，卻必須要特地分出一部份來說說。

Xiaomi 13 Pro 的 6.73" 屏幕，擁有 2K 解像度及原生支援 10bit 色深，覆蓋 100% sRGB 及 100% P3 色彩空間，用來看相片、影片基本上可以還原大部份色彩，另外亦支援多種色彩顯示配置，對一部主打拍攝功能的手機而言尤其重要。

除了色彩設定之外，Xiaomi 13 Pro 屏幕的材質為最新式的 E6 AMOLED LTPO 材質，亦因此支援手機界別中暫時仍甚為少見的 1~120Hz VRR 無段可變更新率，這個技術讓 Xiaomi 13 Pro 的屏幕更新率可以完全因應 GPU 的輸出而改變，在不需要更新的位置以 1Hz 達到最省電的效果、在需要流暢表現時則瞬間衝上 120Hz，用戶不再需要在流暢度與能耗之間作出取捨。

實際試用顯示，VRR 的應用在 Xiaomi 13 Pro 已可以達到無縫切換幀數的效果，使用上手流蜴非常，同時對續航力做成太大負擔。

旗艦效能體驗

Xiaomi 13 Pro 上用到目前 Android 機中最強的 S8 Gen 2 處理晶片（蔡浩騰 攝）

雖然不能算是「頭啖湯」，但小米亦算是 2023 年首幾間使用最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 處理晶片推出手機的廠商之一。Xiaomi 13 Pro 上用到的新一代 S8 Gen 2 採用 4nm 製程，在提升處理能力的同時，大大減低了上年度版本的發熱情況，表現更穩、更快。

但究竟實際表現如何？我們就以全高階配置在Xiaomi 13 Pro 上運行著名的高需求手機遊戲《原神》，在約 3 分鐘的遊玩過程當中，不單全程都以 60fps 運行遊戲，同時亦沒有出現上代 Xiaomi 12 Pro 上的發」滾燙情形。

Leica 加持拍攝體驗：影相靚只是第一步

小米 Xiaomi 13 Pro 的主鏡頭採用了 8P 鏡頭搭配 1" 感光元件（圖 小米）

下一部份當然就來到 Xiaomi 13 Pro 身上最重要的賣點 － 拍攝功能。Xiaomi 13 Pro 的拍攝軟、硬件皆為小米與 Leica 共同研發的成果，背面採用 3 枚 5000 萬像素的鏡頭，分別為：

－23mm、1" 感光元件、f/1.9 光圈主鏡頭（有 OIS 光學防震）

－75mm 浮動長焦人像鏡頭（有 OIS 光學防震）

－14mm 115° 視角、f/2.2 光圈超廣角鏡頭

此配置與上年在中國內地登場的小米 12S Ultra 相似，兩者相同的為採用 Sony IMX989 1" 元件的主鏡，而 Xiaomi 13 Pro 的廣角鏡在像素規格上稍為升級，最大相異為長焦鏡方面，棄用了潛望式長焦鏡，轉而使用最新技術的浮動式設計，使鏡頭的對焦距離最短可縮至 10cm，具體效果如何，下文再講。

超多樣 Leica 軟件配套

Xiaomi 13 Pro 的鏡頭硬件自是強勁，不過做就 Xiaomi 13 Pro 拍攝玩味的，Leica 與小米共同開發的多樣軟件配套絕對功不可歿。

首先在基本色彩方面，Xiaomi 13 Pro 可以像上年的 12S Ultra 等 Leica 小米機一樣選擇「Leica 生動」／「Leica 經典」，其實算是特別的兩組色彩濾鏡，前者較為突出相片的色彩飽和度，而後者則在加重畫面的重量感之餘加入少量的暗角，如果追求「奶味」的話，相信「Leica 經典」會較合心意。👇👇👇

👇👇👇按圖放大看更多 Xiaomi13 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

+ 18

然而 Xiaomi 13 Pro 的「濾鏡之路」還只是剛開始，除了上面的「生動／經典」之外，Xiaomi 13 Pro 內尚有大量黑白／仿菲林的濾鏡，配合大元件、大像素、大光圈的主鏡及長焦鏡，可以輸出的創作組合不下千種，愛玩味攝影的話真的必須上手試試。

👇👇👇按圖放大看更多 Xiaomi13 Pro 濾鏡效果👇👇👇

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長焦、人像鏡頭

Xiaomi 13 Pro 的浮動長焦鏡頭是主鏡頭以外另一重點，由於其可變動的鏡組特性，它除了可以用來拍攝 3.2x 的光學變焦之外，同時亦兼任了微距鏡頭的角色，而且效果相當不俗，尤其在散景效果的營造上，對比小米另外加入的人像模式更為自然，首先就看幾張出自自動模式下的長焦／微距相片👇👇👇

+ 1

人像模式、Leica 大師鏡頭特效

在 Xiaomi 13 Pro 當中，一樣有從前的「人像模式」，不過除了普通的散景之外，小米就與 Leica 共同開發了 4 個大師鏡頭特效，包括有用主鏡頭拍攝的黑白及旋焦效果，或是用長焦鏡頭拍攝的肖像及柔焦等等，如果沒有拍攝經驗的新手，有可能會覺得此幾個模式有點難以駕馭，要拍出效果合心意的相片，或者就要反覆進行多次的實驗了👇👇👇