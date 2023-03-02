ChatGPT 3大超實用Chrome插件　一鍵總結冗長影片內容／搜尋結果

ChatGPT 網頁插件｜OpenAI 旗下的語言模型 ChatGPT 繼續熱爆網絡，最近還將會公開 API 予廣大開發者使用，預料熱潮將會繼續延燒。

而網絡上其實已經有大量建基於 ChatGPT 的工具面世，只要使用得宜，就可以對自己的工作、學習有莫大助益，今日《香港01》科技玩物記者就先為大家帶來 3 個可以安裝在 Chrome 上的 ChatGPT 插件。



以下的幾個插件雖然為 Chrome 瀏覽器可以運行，但由於背後都需要利用 ChatGPT 進行資料的查找及運算，使用前依然需要有一個可以正常使用的 ChatGPT 戶口，如果身在香港的你仍然未有申請，可以按此進入我們稍早前編寫的 ChatGPT 帳戶申請教學。

ChatGPT 3 大超實用 Chrome 網頁插件

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【1】加強搜尋結果 － ChatGPT for Google

ChatGPT 的其中一個功能在於知識／資料搜尋，但我們慣常使用不同的搜尋器如 Google／Bing／Duckduckgo，總不能每次搜尋都開出 ChatGPT。《ChatGPT for Google》就是為此痛點而開發。

在安裝後可以自動從 ChatGPT 提取相同關鍵字的內容，並自動在搜尋結果頁面顯示，以補足搜尋結果、以及更快地總結出對用戶實用的資料。

ChatGPT for Google 其實就是將 ChatGPT 的介面以簡化形式放在搜尋頁面，故使用前都需要登入 ChatGPT；同時，如果認為結果未夠詳細，用戶亦可以在同一小窗中進行追問。

【2】總結影片內容 －YouTube Summary with ChatGPT

不少用戶在尋找教學時，都會上 YouTube 找尋相關影片，但往往影片內容太長，未能即時掌握重點，YouTube Summary with ChatGPT 就是為此而設。

安裝後 YouTube Summary with ChatGPT 會在影片播放介面的右上角常駐，按下會自動擷取影片中的 CC 字幕，再按上面的 ChatGPT Logo，就會將字幕自動帶入 ChatGPT 進行縮寫總結。

YouTube Summary with ChatGPT 主要擷取 YouTube 影片中的 CC 字幕（圖 YouTube）

但留意，這個插件最大的限制是要利用影片的 CC 字幕，如果影片沒有字幕的話，總結操作就不能完成了。

【3】為 ChatGPT 連網 － WebChatGPT

ChatGPT 的功能雖然強大，但眾所同知它的資料庫只到 2021 年，往後的資料即使明擺在互聯網都未能取用，而 WebChatGPT 就是針對這一點進行補強、為 ChatGPT 加入查閱網上文章的能力。

在安裝後，用戶可以在輸入指令時讓 ChatGPT 閱讀網上的搜尋結果，並將內容加入回答當中。例如我們詢問 2022 年世界盃的賽果，在一般情況下，ChatGPT 不能作出回答；但如果加入 WebChatGPT，就可以得出從網上搜尋得來的內容，並回答出正確答案。