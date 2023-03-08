一卡兩號比併｜中港兩地早前正式恢復全面通關，不少港人都開始回復北上消費的生活模式，然而中國內地的電子支付盛行，想要完全體驗內地生活的便捷，就需要一個銀行戶口，結果一切的「起點」，還是一個中國內地可以用到的電話號碼。



想要擁有一個中國內地的號碼，未必一定要另外出一張中國內地用的儲值卡的（蔡浩騰 攝）

想要擁有一個中國內地的號碼，出了另外出一張中國內地用的儲值卡／乾脆在中國內地上台之外，其實目前絕大部份電訊商都有「一卡兩號」的增值服務，在更方便用戶取得中國內地號碼作各式認證之餘，又可以避免養多一張卡的麻煩，以下《香港01》科技玩物記者就為各位比較一下各大電訊商的一卡兩號服務的內容以及收費。

csl／1O1O -「86－易」有內地號碼加數據

HKT 旗下的 csl 及 1O1O 的一卡兩號服務為經營多年的「86-易」，最近就推出了「加強版」以及「Ultra」兩大版本，在月費收費而言，比起其他電訊商的貴上＄10～20 左右。

不過「86－易」最大賣點是除了可以提供一個內地副號之餘，亦加送了 1GB／2GB 的中國內地及澳門漫遊數據，另外亦可以發送一定限額的跨境 SMS 或以內地副號進行語音通話，對比起其他在這些服務上要額外收費的電訊商一卡兩號服務，csl 及 1O1O 的「86-易」算是以稍高的價格提供了更周全的服務。

SUN Mobile － 無數據版「86-易」？

與 HKT 一脈相承的 SUN Mobile，提供的「中國號」服務就類似沒有漫遊數據提供的「86-易」，分為基本版及「加強版」，基本版的月費收費與其他電訊商同為＄18，主要方便 SMS 的收發，如果需要進行語音通話的話，就要選擇＄28 的加強版，可以與 SMS 共用配額，即每月最多可以撥打 30 分鐘內地電話或發送短訊至內地號碼。

SmarTone － 限時優惠＄9 最低價

基本上各間電訊商的一卡兩號服務之月費基本收費都是＄18，不過 SmarTone 的同型服務「智2通」近來就有限時優惠，在 3 月 31 日簽約 6 個月，每月月費只需＄9，價格上贏盡其他電訊商；不過其發送短訊至內地號碼的收費就較高（每個＄3），而如果需要與內地號碼進行通話，可以考慮一次性以＄10 購入 30 分鐘的通話時間。

3HK － 欠缺獨家賣點

目前各間電訊商的一卡兩號服務越來越多優惠與特別玩法，然而 3HK 方面的「內地副號」服務卻是乏善可陳，價格＄19 雖然合理，但就只是提供其他電訊商都有的基本服務，例如無限收發 SMS，而接聽內地通話則一律以漫遊標準收費，換言之在 3HK 下得到的內地號碼，最主要的功能仍只是接收內地短訊作確認等用途而已。

中國移動香港 － 特平價通話／SMS

從中國內地來的中國移動香港，在一卡兩號方面自然有其獨家賣點，月費方面依然是＄19，主要分別在於以中移動的「一卡多號」服務致電中國內地、香港任何號碼，劃一 $0.65/分鐘、發短訊至全國每個 $0.6，對比其他在這方面以漫遊標準收費、或要預先購買限額的電訊商而言，中移動的確有另一方面的吸引力。