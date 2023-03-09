ag UZURA 藍牙耳機｜「UZURA（うずら）」即日文鵪鶉，正好形容日本品牌ag這款像鵪鶉蛋一樣小巧圓滑的全無線藍牙耳機TWS，具有長期配戴也不會令人感到疲勞的主動式降噪，以及聽感自然的外部聲音捕捉能力；滿足「聲音」、「穿戴感」和「易用性」共3個需求。



日系小顆粒二代目

UZURA是ag 2021年推出的「COTSUBU」（日文：小粒納豆／想知更多可點擊以下連結：ag Cotsubu 藍牙耳機開箱）基礎款的升級版，照舊提供7種顏色的選擇，並採用ag特有的防指紋污染原創「粉雪塗裝」上色，使主機和充電盒都非常容易清潔。

UZURA是ag 2021年推出的「COTSUBU」（日文：小粒納豆）基礎款的升級版

UZURA是ag 2021年推出的COTSUBU基礎款的升級版。（鍾世傑 攝）

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「3D Fit 設計」帶來舒適的佩戴感

這款耳機本體採用了輕量化、緊湊型設計。此外，還採用了「3D Fit 設計」，能夠讓任何形狀、大道耳道的用家都能舒適佩戴。它還具有觸控操作功能，充電盒一打開就能啟動“自動配對功能”，並且支持“單耳模式”，只需將耳機的一側放回充電盒即可自動切換。

充電盒一打開就能自動配對，支持單耳模式，將耳機的一側放回充電盒即可自動切換。（鍾世傑 攝）

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TYPE E 耳膠是好東西喔

耳塞採用了 final 品牌的標誌性耳塞「TYPE E」，附帶 5 種尺寸的耳塞。從 SS 尺寸的耳塞開始就包括在內，所以即使是小耳朵的人也能舒適地佩戴。此外，耳塞還採用了不易顯示耳垢的半透明材質，即使在地鐵等公共場合也能保持清潔感。

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用家COTSUBU應該會喜歡

此外，它的聲音質量由高品質音頻品牌final設計，音質自然耐聽，讓你每天都想聆聽。如你是「COTSUBU」的用家，「UZURA（うずら）」保留了小巧輕量的優點，又增加了降噪和自然的外部聲音捕捉功能，聲量更比「COTSUBU」大一點，它應該會很適合你。

聲音質量由高品質音頻品牌final設計，音質自然耐聽，讓你每天都想聆聽。（鍾世傑 攝）

UZURA保留了小巧輕量的優點，又增加了COTSUBU降噪和自然的外部聲音捕捉功能

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ag UZURA 規格

通信方式：Bluetooth® 5.2

播放頻率範圍：20Hz-20kHz

支援編碼：SBC、AAC

支援的檔案格式：A2DP、AVRCP、HSP、HFP

連續音樂播放時間 耳機本體：最長8小時

包括充電盒：最長22小時

充電時間 耳機本體：約2小時

充電盒：約2小時

電池容量：耳機本體 45mAh／充電盒 400mAh

防水性能：IPX4

附屬品：充電Type C Cable、final TYPE E 耳膠（SS/S/M/L/LL）

7種色包括：SAND、BLUE MOON、CORAL、MINT、STEEL、BORDEAUX、BLACK

售價：$698

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