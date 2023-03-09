ag UZURA藍牙耳機開箱｜日系小粒七色鵪鶉蛋｜降噪自然長戴仍舒適
ag UZURA 藍牙耳機｜「UZURA（うずら）」即日文鵪鶉，正好形容日本品牌ag這款像鵪鶉蛋一樣小巧圓滑的全無線藍牙耳機TWS，具有長期配戴也不會令人感到疲勞的主動式降噪，以及聽感自然的外部聲音捕捉能力；滿足「聲音」、「穿戴感」和「易用性」共3個需求。
日系小顆粒二代目
UZURA是ag 2021年推出的「COTSUBU」（日文：小粒納豆／想知更多可點擊以下連結：ag Cotsubu 藍牙耳機開箱）基礎款的升級版，照舊提供7種顏色的選擇，並採用ag特有的防指紋污染原創「粉雪塗裝」上色，使主機和充電盒都非常容易清潔。
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「3D Fit 設計」帶來舒適的佩戴感
這款耳機本體採用了輕量化、緊湊型設計。此外，還採用了「3D Fit 設計」，能夠讓任何形狀、大道耳道的用家都能舒適佩戴。它還具有觸控操作功能，充電盒一打開就能啟動“自動配對功能”，並且支持“單耳模式”，只需將耳機的一側放回充電盒即可自動切換。
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TYPE E 耳膠是好東西喔
耳塞採用了 final 品牌的標誌性耳塞「TYPE E」，附帶 5 種尺寸的耳塞。從 SS 尺寸的耳塞開始就包括在內，所以即使是小耳朵的人也能舒適地佩戴。此外，耳塞還採用了不易顯示耳垢的半透明材質，即使在地鐵等公共場合也能保持清潔感。
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用家COTSUBU應該會喜歡
此外，它的聲音質量由高品質音頻品牌final設計，音質自然耐聽，讓你每天都想聆聽。如你是「COTSUBU」的用家，「UZURA（うずら）」保留了小巧輕量的優點，又增加了降噪和自然的外部聲音捕捉功能，聲量更比「COTSUBU」大一點，它應該會很適合你。
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ag UZURA 規格
通信方式：Bluetooth® 5.2
播放頻率範圍：20Hz-20kHz
支援編碼：SBC、AAC
支援的檔案格式：A2DP、AVRCP、HSP、HFP
連續音樂播放時間 耳機本體：最長8小時
包括充電盒：最長22小時
充電時間 耳機本體：約2小時
充電盒：約2小時
電池容量：耳機本體 45mAh／充電盒 400mAh
防水性能：IPX4
附屬品：充電Type C Cable、final TYPE E 耳膠（SS/S/M/L/LL）
7種色包括：SAND、BLUE MOON、CORAL、MINT、STEEL、BORDEAUX、BLACK
售價：$698
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想知 ag UZURA 藍牙耳機的規格
通信方式：Bluetooth® 5.2播放頻率範圍：20Hz-20kHz．支援編碼：SBC、AAC．支援檔案格式：A2DP、AVRCP、HSP、HFP．連續播放時間：耳機本體：最長8小時．包括充電盒：最長22小時．耳機充電時間：約2小時．充電盒充電滿：約2小時．電池容量：耳機本體 45mAh ．充電盒 400mAh．防水性能：IPX4．附屬品：充電Type C Cable 及 final Type E 耳膠（SS/S/M/L/LL）．機身顏色：SAND、BLUE MOON、CORAL、MINT、STEEL、BORDEAUX、BLACK
ag UZURA 售價／定價
香港行貨售價為$698（ECT HK/ 3188 0767），想知更多開箱試玩介紹，可點擊以下：（連結）
ag UZURA藍牙耳機有何評價？值得購入嗎？
ag UZURA全無線藍牙耳機TWS的日文名字うずら代表：鵪鶉，形容它像鵪鶉蛋一樣小巧圓滑，它具有長期配戴也不會令人感到疲勞的主動式降噪，以及聽感自然的外部聲音捕捉能力；滿足「聲音」、「穿戴感」和「易用性」共3個需求。定價很便宜，而且適合日常長時間使用，想知更多詳情可點擊以下：（連結）