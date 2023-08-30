NUARL mini3 開箱 千元內藍牙耳機3大推薦｜一連幾款真無線藍牙耳機：Sony WF1000-XM5、Denon PerL Pro 、Technics EAH-AZ80 定價都超過2千元；其實要靚聲、靚樣，都一樣有平價之選。



小耳朵救星 NUARL mini3

在街上看到不少女生，戴藍牙都好像戴了粒5蚊銀上耳，而且整對耳機撐了出來非常異相。如果你都有這個困擾，可以考慮日本品牌 NUARL ，它的耳機出名是「小耳朵救星」，新作NUARL mini3 外型小巧、設計尤如日本化妝品牌的商品，女性化得來夠型格，又不會太糖果、太玩具，令人覺得你扮cute。最重要是音質亦十分出色，更備有為小耳朵、淺耳道用家而設的短耳膠，聽感、舒適感均出色。而且NUARL mini3 售價只是1千有找，抵用！

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駁iPhone android都有靚聲

NUARL mini3 內置自家開發 6mm 全頻 Gen2石墨烯振膜NUARL DRIVER動圈，配iPhone 系列的AAC格式藍牙，或android的aptX adaptive 編碼，音色都很膩節、低頻bass不會過火，聽歌、睇戲時的人聲很響亮。另外還要推薦玩家用mini 3 聽交響樂，樂器層次分明，上班、迫車時聽可以減壓呢！

👉DENON PerL Pro 藍牙耳機評測｜神級app專屬調音、一Tune聽出耳油

NUARL mini3 駁iPhone android都有靚聲

耳機也支援一款介面可愛的手機app，用法簡單。

NUARL mini3 產品規格：

驅動器類型：6mm 石墨烯振動片動圈式全頻「NUARL DRIVER」Gen2單元／無線連接：藍牙5.3／聲音功能：ANC降噪、透明模式／音訊編解碼器：AAC、 SBC、aptx adaptive、aptX／防水等級：IPX4／電量：連耳機充電盒約32 小時／售價：$988 GD Audio（2743 1816）



上中下路表現平均沒弱點｜Anker Soundcore Liberty 4 NC

Anker Soundcore Liberty 4 是記者2022年CP值之王推薦機，近日它推出了改良型Anker Soundcore Liberty 4 NC，改用11mm新版動圈音色更好，ANC降噪有大幅改良，可因應環境作出自適應，總電量更由28小時提升至50小時！記者近日已取得sample，遲下會推出試玩report，可以睇住👉上代Liberty 4介紹文先！內面仲有其他平價耳機推薦

Anker Soundcore Liberty 4 NC 產品規格：

驅動器類型：11mm 特大動圈單元／頻率響應: 20 Hz - 20 kHz／無線連接：藍牙5.3／聲音功能：Adaptive ANC 2.0 自調節降噪、透明模式／音訊編解碼器：AAC、 SBC、 LDAC／防水等級：IPX4／電量：連耳機充電盒約50小時／售價：$899 ankerhongkong.com



千元內最高音質｜SoundPEATS Opera 05

SoundPeats Opera 05 的音色相信是千元內機款中最出色的，使用12mm大動圈+兩動鐵三單元組合，分別負責超高／高／中／低頻，能使用Sony LDAC 藍牙編碼，三頻音色整合得順滑而完整，細節保留得算多。唯一要考慮是SoundPEATS Opera 05的機身略大，會推薦給對音色有要求的男性用家。（女仔可以考慮同系列的SoundPEATS Opera 03 售價＄749）

👉SoundPEATS Opera 05 藍牙耳機評測｜1千港元內靚聲之選5強推薦

千元內最高音質｜SoundPEATS Opera 05

SoundPEATS Opera 05 產品規格：

驅動器類型：12mm動圈驅動器／﻿頻率範圍：20HZ-40kHZ（進階）／﻿驅動器靈敏度：30dB @ 1kHz／無線連接：藍牙5.3／聲音功能：主動降噪、透明模式／音訊編解碼器：AAC、 SBC、 LDAC／防水等級：IPX4／電量：連耳機充電盒約33小時／售價：＄999（Smart Concept / 98890109）



消委會評測49對降噪耳機

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消委會評測49對降噪耳機｜AirPods Pro2稱冠、千二蚊Honor砌低B&O