早前一位移居英港人，於Facebook分享了自己如何利用店舖的退貨政策，成功申請退款約6,500港元的經歷，引起了網友的批評。這位父親指出他新買的65吋電視被女兒弄破，但卻隱瞞了這是人為損壞的事實，於是前往英國Costco申請退款。他後來還在網上分享了自己的“攻略”，更笑言「放石頭都可以退款」似乎暗示大家可以利用如此「退款漏洞」來換機，此舉令不少網民大罵「可恥、影衰港人」！



最近，一名港人移民英國的父親因女兒弄壞新買的電視而申請退款，儘管知道因人為損壞而不在保固範圍內，卻仍隱瞞此事，最終成功獲得退款約6,500港元（699英鎊）。他更將經驗寫成攻略並分享在網上，引起不少網民議論和批評。

👉 ChatGPT實用PDF工具｜免費睇PDF神器返工必備！1秒快速解答重點

（網上截圖）

一位移英港人「筆事英國胡世君」於自己的Facebook專頁中分享一次於英國Costco退貨的經驗。他致電Costco聲稱自己新買的電視被女兒弄破了，但因為保養不包人為損壞，因此理論上不能退貨。後來再前往Costco門市櫃枱查詢，告訴店員，電視自己買的不到一個月，後來破了不能再使用了，詢問能否退款。原本以為不能退了，可是店員卻跟他說「沒有問題可以退款，但都要同事檢查一下。」之後一位男士出來檢查，打開電視看到電視屏幕中央的大條裂痕後，仍說「可以退款」。他對店員隱瞞了這是人為損壞的事實，最終成功獲得了退款。

👉 iPhone 14新色登場｜比卡超黃更搶眼 男女通殺！本週末正式開訂

👇👇被小朋友弄破的電視機相片及估計型號👇👇

筆事英國胡世君在網上分享了自己的經歷和方法，聲稱超市店員不會再檢查退貨的產品，只要在90天內購買的產品，不管是否損壞，都可以退貨。他還表示，只要不太過分，就算把石頭放進產品包裝盒內，店員也會照單全收。這些行為引起了網友的憤怒，認為利用了店舖的退貨政策漏洞，並對香港人品德不留好印象。許多網友表示，這樣的行為是不道德的，完全沒有羞恥心。有些人還呼籲店舖應該檢查退貨產品的品質，以避免被這種利用漏洞的人影響到他們的業務。

👇👇Costco退款條款👇👇

根據英國Costco官網指出，所有電子產品均可在90天內全額退款，但不接受意外損壞的產品。這意味著，這位移英港人的退貨行為並不符合Costco的條款，而且更有網民指在外國購買任何東西，幾乎都有非常好的退款政策，但如此濫用只會遲早令措施收緊，退貨量增加，只會令相關成本轉嫁至消費者身上。

作者原po似乎因為被太多網民負評而已經刪去了，但仍被不少網民截圖放上其他討論區上。