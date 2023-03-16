GPT-4 Bing Chat AI 秒批試玩｜OpenAI 旗下的人工智能模型在日前正式推出最新的 GPT-4 版本，據說它對比之前已經在網上掀起 ChatGPT 人工智能熱潮的 GPT-3.5，在功能上更加強大，用戶自然是躍躍欲試。



Microsoft Bing 是市場上最早實裝 GPT-4 API 的人工智能工具之一（圖 Microsoft）

而除了付費升級到 ChatGPT Plus 之外，亦可以透過已採用 GPT-4 API 的新版本 Microsoft Bing Chat，只不過要試用新 Bing，此前就需要用戶加入等侯名單，待 Microsoft 對用戶開放使用權，但近日就有人爆出方法，讓用戶可以「插隊」即時使用新版本的 Bing、體驗一下 GPT-4 的部份功能。

1步3 分鐘突破等侯名單、試用新版本 Bing

在一段時間的測試之後，Microsoft 已經在不同地區開始大規模「放行」用戶、讓他們感受新版本 Bing AI Chat 功能，不過在香港的用戶仍然需要登陸等侯名單（Waitlist），但原來只要用極簡單的方法，就可以突破等侯名單、即時以常用的帳戶啟用 Bing AI 功能👇👇👇

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值得留意的是，以此方法啟用的新版本 Bing，同樣可以在手機上的 Bing App 使用，而且因為手機功能的關係，用戶可以即時以語音輸入指令與 Bing 進行聊天。

因為手機功能的關係，用戶可以即時以語音輸入指令與 Bing 進行聊天。（蔡浩騰 攝）

除了一問一答的聊天模式，在電腦 Edge 瀏覽器上，用戶亦可以輸入簡單指令，讓 Bing AI 直接以不同風格輸出文本，在寫作方面是一個不俗的工具，而在 GPT-4 的加持之下，其寫作速度更快，而且行文更流暢了。

在瀏覽器版本的 Bing 中，除了聊天模式，又加入了「撰寫模式」讓 Bing AI 直接以不同風格輸出文本（圖 Bing）

Bing Chat 僅作體驗、未用盡 GPT-4 功能

不過值得一提的，是雖然 Microsoft Bing 的 AI Chat 功能已經使用了 GPT-4 的 API，然而仍然停留在 ChatGPT 式的文字對答模式，並未能用盡 GPT-4 多模態、亦即可以閱讀圖片及文字的特性為用戶工作（詳細功能可見於另文）。

另外，Microsoft 目前亦有對用戶每日與 Bing AI 的互動加入數量限制，每人每日只可以對其進行 10 組提問，而每組提問最多可以提出15個問題，亦即每人每日總共可以發出 150 次提問；不過隨著 GPT-4 的全面投入，Bing AI 的運算將會更快、更穩定，近期 Microsoft 已經將此限制逐步放寬。