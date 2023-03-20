無線便攜微波爐｜如果對大型電動工具有認識的話，相信對於 Makita（牧田）這個日本品牌相當熟悉，其以鋰電池驅動的電鑽、電鋸推出多年，大受用戶好評，而近年他們亦積極將同樣的模式套用到更大眾化的家電之中，除了早前推出的吸塵機，Makita 在日前就正式公布了旗下首款的無線微波爐！



愚人節產品成真、Makita 發表無線微波爐

Makita 曾在 2021 年的愚人節當日「發表」一部無線微波爐，當時曾被當成笑話在網上流傳過一陣，然而亦有人認為無線微波爐十分實用、敲碗要求生產，想不到在 2 年後的今日，這個夢想居然成真？

Makita 無線微波爐 MW001G（圖 Makita）

Makita 日前在日本正式發表了編號 MW001G 的新產品，其真身就是以 Makita 招牌 XGT 系列鋰電池驅動的無線微波爐。Makita MW001G 的內部空間不大，只有 8L 容量，但已經可以擺放一個普通的日式便利店便當。

據 Makita 的數據指，只要插上兩枚大容量的 BL4080F 電池，MW001G 即可以提供 35分鐘的 500W 功率進行食物加熱，其後功率會降至 350W、直到電池耗盡👇👇👇

其間已經可以足夠加熱約 11 份午餐或 20 杯熱飲，對於難以找尋高功率電源的戶外工作地、露營野外，甚至是緊急停電時而言，MW001G 無疑提供了一個簡單方便的食物加熱方法。

Makita MW001G 淨重約 8.8Kg，另外加入了可收納的握把、並可以連上肩帶，方便用戶攜帶及移動（圖 Makita）

而除了用來加熱食物之外，Makita 亦貼心地在 MW001G 加入了 USB 電力輸出，使其在微波爐的功能之外還可以充當手機或其他流動裝置的電源使用。

Makita MW001G 香港將有售？

目前 Makita MW001G 已經在日本上市，售價為 ¥110,000 日元、換算為＄6600 港幣左右。

但想要摧擁有它的香港用戶亦不需要心急買水貨，因為據《香港01》記者向 Makita 方面查詢，Makita MW001G 暫定將會在 2023 年第 2 季內登陸香港市場，屆時大家就可以購買有保養的行貨，甚至還會有相關的優惠或折扣，有興趣的話可以留意我們的更新。