小米發售首款智能魚缸 備溫度提醒、搖控餵糧 更聲稱半年免換水
撰文：中關村在線
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小米米家智能魚缸今天（3月16日）在小米商城和小米有品正式上市銷售，售價為399元（人民幣）。
這款智能魚缸採用一鍵排水設計，通過側吸水泵，可以省去來回搬運魚缸的煩惱。官方聲稱「半年免換水」。同時還能遠程投餵，適合經常出差的朋友。
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該智能魚缸內置5重專業級分倉模塊系統，搭配自清潔專利防堵水泵，可以進行物理過濾和培菌快速建立缸內生態系統。水泵採用高速無刷電機，搭載2葉片不鏽鋼旋轉刀頭，能夠有效地切割雜草、黏膜、絮狀物等雜質。
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