WhatsApp 分身模式｜WhatsApp 分身模式｜早前一直有傳聞指出 Meta 將會為旗下的知名通訊軟件《WhatsApp》加入 Companion Mode（即分身模式或同伴模式），允許多部智能手機或其他裝置登錄同一帳戶、同時訪問聊天紀錄、發送消息和進行語音通話，而此功能似乎將在日內正式推出？



WhatsApp 分身模式出現於試用版本

日前，有已參與 WhatsApp Beta 試用計劃的網民就在其最新更新的試用版本 WhatsApp 中發現了「Companion Mode 分身模式」的設定。

Companion Mode 分身模式的啟用步驟與從前將手機與瀏覽器同步的「連結裝置」功能類似，於其他手機的註冊登入畫面，右上角可以選擇「連結裝置」，之後畫面會顯示一個登入用的 QR Code，以主機打開「連結裝置」功能再掃描該 QR Code 即可讓新註冊的手機成為同一帳號的副機使用、存取同樣的聊天紀錄及發送訊息。

最多 4 裝置同時登入同一 WhatsApp

根據早前流出的消息，一名用戶最多可以將 4 部裝置連結到同一帳戶上，但作為主機的手機必須要連上網絡，其他副機方可以進行正常的 WhatsApp 操作。

由於更多的裝置登入可能意味著用戶私隱有更大的機會曝露人前，甚至有被入侵的危險，有指 WhatsApp 還計劃在未來會針對分身模式推出若干附屬功能，包括允許用戶以生物識別數據或密碼鎖定其特定的私人聊天紀錄，以及限制號碼轉換等操作只可以於主機的 WhatsApp 中完成設定。

WhatsApp「分身」一向是不少用家都想要使用的功能（圖 RADNESS）

目前 WhatsApp 之分身模式僅存在於最新的 Android 試用版本 2.23.8.2 當中，要使用的話就必須要是名額有限的 WhatsApp Beta 試驗人員之一，但既然已經大規模地出現在試用版本當中，有理由相信此功能將在近期正式實裝。