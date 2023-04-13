WhatsApp 自製Sticker已經推出幾年，但過往想將相片轉換成退地sticker，仍需要裝app去製作。但原來而家iPhone用家可以直接在手機原生「相片app」內，兩個動作、2秒就自製到Sticker貼圖了！



iOS 16 一鍵退地功能｜終可在WhatsApp使用

iPhone升級至iOS 16 後，其實在原生相片app內已經提供「一鍵退地」功能，但早期這個貼圖只能複製到apple原生app如iMessage、記事簿，而今年2月開始，WhatsApp原來已升級對應這個功能，現在一步步教你使用細節：

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WhatsApp+iOS16 超簡單自製貼圖教學｜3步驟2秒完成、完全不用裝app👇

Step 1：做第1步前，先確認WhatsApp app已經開啟。之後在相簿中選擇想做sticker的相片，單指點擊、按實相中主體，此時主體邊位出現漸變發光邊位，保持手指長按不要放手並上下左右拉動，你已經可以移動退地圖案。（手指仍然要長按住不要放手）

Step 1

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Step 2：單指長hold不要放開圖案，之後以另一隻手指在屏幕底部左slide，轉移至WhatsApp介面，此時就可以見到WhatsApp介面內有張退地Sticker，如右上角有粒綠色十字架，就可以放手了。

Step 2

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Step 3：之後WhatsApp會問你是否要傳送自訂貼圖，那當然是選「傳送」啦！記者還製作了很多不同款式的Sticker呢。你更可點擊一下已傳送的Sticker，收入我的最愛，那就可以save起貼圖，WhatsApp使用者間亦可互相save起對方的sticker，留待日後再用。

Step 3

進階玩法：加字體

你還可以製作有字的MEME圖Sticker，原生相片app內都可以加字，但如果想字體更美，可以下載免費的LINE Camera，可以製作有邊框的sticker！記得要先加字，再由上面Step1做「一鍵退地」呀！