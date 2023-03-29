小米 Redmi Note 12 Turbo 發表｜在小米 13 系列的全球發布會之後，小米方面未有閒著，剛在內地又為其平價品牌 Redmi 舉行了一場手機發布會，帶來了此系列中的最高階新作 Redmi Note 12 Turbo，除了性價比力壓他廠，更首次與《哈利波特》系列作品聯乘推出手機產品！



小米 Redmi Note 12 Turbo 超窄邊框、S7+ Gen2 首發

Redmi 系列作為小米手機出品中的平價主導品牌，雖然因為成本問題而少有出現旗艦級別的獨家硬件，但不少都是在過去一年的頂尖配置、甚至會是市場首發，而 Redmi Note 12 Turbo 則真切地體現了這一點。

Redmi Note 12 Turbo 的處理器為市場首見的 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2，配合最高 16GB 的LPDDR5 RAM 以及最多 1TB 的 UFS 3.1 儲存，單是此處理規格，已經屬於 2023 年中階機種中的最強之選，但其價錢卻不過 1999 人民幣起。

在外觀上，小米亦有為 Redmi Note 12 Turbo 大造文章，其中屏幕方面為 6.67” 的柔性 OLED 屏幕，解像度 2400x1080 ，支持 120Hz 刷新率以及 240Hz 觸控採樣率，最高亮度 1000nit，可以顯示12bit色深、687億色，支持最高 16000 級自動亮度調節及 1920Hz 高頻 PWM 調光，雖然未至於市場上最強，但這樣的屏幕規格在＄3000 港幣以下的機種上確實少見。

Redmi Note 12 Turbo 除了色彩、光度，更十分強調其邊框窄小（圖 小米）

另一方面，小米強調 Redmi Note 12 Turbo 採用了 COP 封裝工藝，實現了左右邊框 1.42mm、頂部邊框1.95mm、下巴僅 2.22mm 的四窄邊，這樣的設計不僅提高了屏佔比，也增強了視覺效果和手感。

全球首部哈利波特聯乘手機

今次的 Redmi Note 12 Turbo 擁有相當高的性價比，即使是當中最強的 16GB RAM + 1TB 儲存版本，亦不過是人民幣 ¥2599、即換算不足＄3000 港幣；然而在發布會中另一吸引出品，就是 Redmi Note 12 Turbo 的哈利波特聯乘特別版！

是次小米與華納合作推出的特別版本 Redmi Note 12 Turbo 為哈利波特特別版，其只提供 12GB RAM 及 256GB ROM 版本選擇，價格比原版貴 ¥300，但在機身內外就提供大量的 Fans Service，令一眾哈迷愛不釋手。

Redmi Note 12 Turbo 哈利波特特別版，機背加上了大大個霍格華茲魔法學校的校徽（圖 小米）

先講手機外觀，其機背加上了大大個霍格華茲魔法學校的校徽，相機模組與哈利波特的眼鏡、閃電傷疤巧妙地結合，並添加了牡鹿、金色飛賊等隱藏紋樣作為點綴，真 Fans 一看見必定能逐個認出。

而在包裝方面，小米就為 Redmi Note 12 Turbo 為哈利波特特別版度身訂做了一系列特別包裝以及工具，包括外盒、手機殼、SIM 卡針以及說明書等等，都非常有《哈利波特》的味道。

目前小米有計劃在未來短時間內於香港推出 Redmi Note 12 系列的國際版本，然而上面提及的「Turbo」版應該就只有中國內地限定，當然也包括哈利波特特別版在內，如果有興趣入手的話，可能就要留意一下水貨渠道了。