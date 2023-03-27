科學謠言破解｜現今的互聯網資訊爆棚，你可能在不同的社交媒體、甚至 YouTube 影片上看過一些聲稱是「科學」、「冷知識」的內容，例如，有人說「只吃水果能減肥」，或者「O型血更招蚊子」等等，但這些都是沒有科學依據的謠言，不能盡信。



央視新聞台早前播出的特別節目《典贊．2022 科普中國》當中，就揭曉了 2022 年度 10 大科學謠言，不知各位又看過幾多、信過幾多？

2022 年度 10 大科學謠言

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謠言1：吃素就不會得脂肪肝

真相：長期吃素、營養不良、過度減肥的人，也可能得脂肪肝。脂肪的代謝需要載脂蛋白作為「交通工具」。當蛋白質攝入不足時，體內沒有足夠的載脂蛋白，肝臟無法向外運輸多餘的脂肪，這些脂肪堆積在肝臟導致脂肪肝。

謠言2：生病後打針比吃藥「好得快」

真相：口服藥物多數會經過肝臟的首關消除作用，起效相對比較平緩，耐藥性和不良反應的風險會降低。而注射藥物直接進入人體，不良反應風險增加。通常在不適合口服給藥的情況下，才會選擇注射方式給藥。

謠言3：吃了橙後做抗原或核酸檢測會陽性

真相：吃橙難以影響檢測結果。抗原檢測時如操作正確，取樣部位是鼻腔黏膜，此處也不會接觸到食物。而新冠病毒核酸檢測通過擴增新冠病毒的核酸來判定結果，該過程中要經過洗脫、純化，雜質對檢測結果的影響微乎其微。

謠言4：馬鈴薯發芽，把芽削掉就可以吃

真相：龍葵素有毒，馬鈴薯發芽後，其龍葵素含量會大大提高，一次攝入200mg龍葵素，即相當於約30g已經變青或者發芽的馬鈴薯，就可以使人中毒，嚴重還會致命。發芽嚴重的或無法判斷發芽程度的馬鈴薯，堅決不要食用。

謠言5：O型血更招蚊子

真相：蚊子透過觸角來識別人體散發出的氣味，透過氣味來選擇叮咬對象。而人的氣味主要由基因決定，這種差異跟血型並無關係。招蚊子的人一般可以採用物理防護和化學驅蚊的方法。

謠言6：蜜糖、大蒜能治療幽門螺旋桿菌感染

真相：網上流傳「殺菌神器」如蜜糖、大蒜等，並不能治療幽門螺旋桿菌感染。雖然細菌在蜜糖中會因失水而凋亡，但蜜糖進入胃部會被稀釋，無法達到殺菌效果。大蒜所含的大蒜素雖能抑制細菌生長，但進入人體後會分解，也難以發揮殺菌抑菌功效。

謠言7：感染新冠後要綜合用藥，這樣好得快

真相：這種做法可能帶來生命危險。每種藥物都有嚴格的用法用量，擅自服用多種藥物，很容易造成重複用藥、過量用藥，危害人體健康。

謠言8：近視可以通過手術治愈

真相：近視不可逆。近視的原因是眼軸變長。現階段，包括手術、戴眼鏡在內的任何手段，只能矯正視力，而不能使眼軸變短恢復原狀，也不能預防高度近視帶來的並發症。因此，近視預防更重要。

謠言9：可以靠只食用水果來減肥

真相：僅食用水果難以減肥，也不健康。為了維持健康，需要攝取多種營養素，如蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質。長期只食用水果會導致營養不良，而且有些水果含糖量較高，過量食用可能會增加體重。

謠言10：居住附近有變電站很危險，需要搬家

真相：變電站交流電頻率主要為 50Hz，屬於極低頻率的電磁輻射，輻射範圍非常小，居民無需擔心。同時，變電站有一定的覆蓋範圍即供電半徑，超過供電半徑就無法保證有效供電，因此城市變電站也無法隨意遠離居民區。