老一輩不懂用手機｜智能手機現在已經成為人們生活的必需品，儘管如此，對學習弧線較長的老人家來說，這仍屬於難以完全掌握的高科技，是以在日常操作中仍不時向後輩求助。有年輕網民對此現象就甚為不解，在網上撰文大肆撻伐。



連登仔：為何老一輩不懂用手機

老一輩要學用新科技的確會比年輕一代費力（網上圖片）

在稍早前於香港連登討論區上就有人以《點解老一輩一律唔識用電話？》為題，開帖指出家中老一輩因為未能適應智能手機操作而引起的麻煩，還舉出多個例子，例如：老人經常不會記住密碼、有時手機錯誤設定又會誤當壞機，簡單操作如連上 Wi-Fi 都未知運作原理。

有時老一輩更以「怕弄壞」為理由拒絕自己傳送相片、填寫網上表格等等，往往需要帖主幫忙。

帖主在連登之上發文，大舉質疑為何 40 歲以上的老一輩學不會用手機（圖 Lihkg）

帖主不勝其煩，在帖文中大肆質疑為何 40 歲以上的老一輩，隨時已經用了 10 年手機，但仍然未能學懂手機使用，甚至當手機介面的設計已經越來越簡化、基本上可以「看圖識字」的同時，這批老人家依然可以對於手機操作一竅不通。

網民負評：你老了就知

帖文一出即時獲得網民的熱烈回應，一方面有人認同帖主的言論，認為有一部份老人家根本不是學不懂，而是拒絕「學習」，遇著新事物只採取逃避態度，成為年輕人的負擔。

過去2年，政府推出《安心出行》App，強制要社會各界使用，過程中其實曝露了一部份老人難以適應新科技的事實（資料圖片）

但在討論區中亦不乏有支持老一輩的網民，指出年紀漸長，學習能力會自然衰退，即使是同一時間接觸新事物，年輕人的腦袋都能夠比老人更快、更靈活地適應及學習，現在的年輕人今日在投訴上一輩不懂用手機，隨時 10 年以後就是下一代嘲諷他們不懂用人工智能了。

有人更為帖主的家人感到不值，直指家中長輩或多或少在年輕人成長過程中都有所貢獻，故應該付出多點耐性對待，而非擺出一副不耐煩的態度，如今還要被人擺上網上公審，真是「生舊叉燒好過生你」。