洗衣機8大禁忌｜網民呻洗衣粉不溶弄髒黑衫 維修師警告洗粉好傷機
洗衣機落洗衣粉是常見的吧？近日連登討論區有網民呻「洗衣粉成日唔溶、癡係黑色衫搞到一撻撻」不少連登仔都提供了建議。另外，有修理技師拍片，奉獻用家放棄再用洗衣粉洗衫，否則可能連洗衣機也會弄壞！
為洗衣機好、盡快跟洗衣粉分手？
連登討論區「家庭台」有網民出文討論洗衫的煩惱：「試過將洗粉放入洗衣機個抽屜仔，又試過先倒洗衣粉喺底先再放衫上面，都一樣無分別，日日洗衫都買大細咁，睇下邊件奶野（中招）邊件無事。」他無法理解成因，究竟是揭蓋式洗衣機不夠力？放太多衫？還是放了過量洗衣粉呢？現在治標不治本的方法，就是將用水開稀釋洗衣粉：「好似煮餸收汁打個芡咁、慢慢倒落去」覺得很麻煩，而且還有兩把洗粉未用，不想浪費，網民直接了當的獻樓主棄用洗衫：「掉左佢啦，佢無幫你解決任何問題，唔值得留低。」
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疑同時加洗衣液+洗衣粉出事
連登網友也相當有洗衫經驗、分享經歷：「添少少錢轉用洗衣球啦」「轉洗衣液、同時你部機應該有啲問題」樓主利申自己部LG洗衣機用了幾年，平時是洗衣液+適量洗衣粉並用，也會按需要加少量清香珠。一聽到他同時用洗衣液+洗衣粉，已有連登仔開口罵：「污穢位洗前先噴碧蓮去漬，加少少滴露消毒劑，而唔係洗衣液加洗衣粉。」不少人建議樓主改用轉洗衣液或洗衣球，這一招的確會令深色衫、黑衫出色白色跡的情況減少，但其實只治標不治本，無論粉、液、球，使用過量同樣會對洗衣機有壞影響！
無論是洗粉、洗衣球式洗衣液，分量也要跟足包裝指示、切勿過量；天氣冷時水溫低，洗粉更加難：「可加點溫水，或將洗衣時間調到最長，那就可能切底徹底溶化洗衣粉。」別因為怕衣服污穢而落太多洗粉，相反應該拿起一些衣服，用比較多水，留更多空間讓衣服在水中攪動「係咪8-9成都太滿、要再放少啲衫」
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弄髒黑衫事少｜過量洗粉腐蝕磨打整壞洗衣機！
YouTube Channel 「盈豐維修專家」曾經拍片警告網民，片中師傅展示了一些被嚴重過量積累的洗衣粉+污物硬塊腐蝕的洗衣機磨打機心，正是因為用家洗衫時「喪落」洗衣粉、洗衣液，「濃情化不開」的清潔液會積蓄成為硬塊粘付在機底，其發霉臭味會污染洗衫水，有些人家中的衣服洗幾多次都有異味，很可能就是出現這個狀況！
洗衣機使用禁忌｜一款衣物隱藏大腸桿菌！專家教清潔方法+9大禁忌
洗衫用洗衣球、洗衣洶定洗衣粉好？
無論用那一類型洗劑，重點都是控制清水和洗劑分量比例，要跟足說明指示，還有更多洗衣機洗衫貼士及禁忌，可參考以下文章：Link
幾時先要用柔順劑？
一般人為了衣物洗完會柔軟﹑無皺，可能會使用柔順劑，不過這會令洗衣機產生殘留物，有機會導致黴菌滋生，還有更多洗衣機洗衫貼士及禁忌，可參考以下文章：Link
使用過多洗衣粉有甚麼壞處？
部份人使用洗衣粉時，都沒掌握好份量，可能會用上兩倍以上的洗衣粉。使用過量並不會令衣物更乾淨，反而會在洗衣機中殘留，導致黴菌滋生，甚至導致皮疹和皮膚痕癢，還有更多洗衣機洗衫貼士及禁忌，可參考以下文章：Link
為了節能慳電，洗衣機容量是否戈心應該用盡？
部份人習慣累積一大堆衣服才開機洗，洗衣機超載時，當衣服之間的距離不足時，洗衣的摩擦力有可能會磨損衣物，令衣服損壞。還有更多洗衣機洗衫貼士及禁忌，可參考以下文章：Link
洗完的衣服可否即時直接放入乾衣機？
如衣服上的污漬未完全去除，就直接乾衣的話，熱力會令污漬凝固，之後要再除去污漬就極困難，正確方法，可參考以下文章：Link