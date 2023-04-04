中國內地通關｜中國與香港早前全面恢復通關，馬上又來到清明、復活節的長假期，在過往都是港人往返中國內地的高峰期，適逢今次的連假更是 3 年疫情後首次，但在返內地之前，不少人遇到的最大難題就是港澳居民來往內地通行證，亦即俗稱的「回鄉證」過期，或是即將過期。



以下這一篇資料，就是讓各位有需要為回鄉證續證、換證的讀者火速了解可以用到的幾個方法／途徑，以及需要用到的資料等等。

回鄉證續期／快證／臨時通行證懶人包

【1】過期換證 － 回鄉證香港中旅續期

現時申請、續領回鄉證需要在網上先行預約才可，不設現場即日籌號派發。

適用人士：回鄉證已過期人士

目前需時：4 個月（預約）+ 5~12 日（取證）

需備文件：



－半年內彩色近照1張及該相片的合格檢測回執

－身份證

－目前持用的回鄉證

－18歲以下的申請人須同時提交申請人與合法監護人的關係證明文件（法定有效的出生證明文件或監護文件）和合法監護人的身份證明文件



相信在 3 年疫情過後，有不少人見未有機會通關，就放著回鄉證不管，到現在有需要回中國內地，才發現回鄉證早已過期。但如果打算循最常見的途徑、亦即在香港中旅社轄下的服務中心續證／換證的話，目前中旅社已經沒有即日籌派發，想要辦理換證的話就只能先進行網上預約。

回鄉證網上登記預約步驟如下：

+ 2

然而，在截稿之時，中旅社網站所顯示未來 4 個月內的所有時段已經全部被預約完畢，如果需要搶時段的話，就需要在每日的午夜 00:00 、待最新一日的時間放出時盡快搶佔預約。

留意雖然在申請換領回鄉證是有「辦理急件（快證）」選擇，然而這只是代表在完成申請流程之後，只需要較短時間（約 5 個工作天）可以出證，比一般需要 12 個工作天的時間為短，但並不會加快預約辦理的時間。

【2】快證 － 中華人民共和國出入境通行證

適用人士：回鄉證已過期、急需要於近期因奔喪、就醫、就學、緊急商務等緊急事由入境中國內地人士

目前需時：5~12 個工作天

需備文件：



－中華人民共和國出入境通行證申請表

－半年內彩色近照1張及該相片的合格檢測回執

－未滿18周歲的申請人須由其合法監護人陪同提交申請並提供關係證明文件、合法監護人的身份證明文件

－失效的回鄉證／報失聲明／遺失補辦收據

－奔喪、就醫、就學、緊急商務等緊急事由之證明文件



如果等不及 4 個月的預約期，而又因事（如奔喪、就醫、就學、緊急商務）要在近期有需要回內地，可以選擇到中旅社的服務中心辦理三個月內可以進行一次出入境的中華人民共和國出入境通行證（又稱「出入境通行證」），辦理到取證時間一般為 12 個工作天。

另同樣有快證選項，可以 5 天出證，價錢與回鄉證換領差不多，最大分別就是出入境通行證只能在三個月內用一次。

【3】特快證 － 一次性臨時通行證（俗稱「臨通」）

一次性臨時通行證（圖 Wikipedia）

適用人士：回鄉證已過期、有迫切需要入境中國內地人士

目前需時：數小時（排隊輪侯）

需備文件：



－失效回鄉證（遺失者不需提供）

－帶相片的香港身份證明文件（注：未滿18周歲的申請人須由父母其中一方或法定監護人陪同辦理，並提供身份證明文件原件及複印件、申請人的出生證明原件及複印件）



5 個工作天都等不到？另外還有一種證件是為這類「心急人」而設，那就是在羅湖、皇崗、福田及深圳灣等4 個口岸都開放辦理的一次性臨時通行證（俗稱「臨通」），其在申請後就可以與「出入境通行證」一樣，可以在三個月內進行一次出入境。

不過除了需要付出＄570 的辦證費用（比出入境通行證的快證更貴），目前在不同口岸的櫃位都有大批人士排隊辦理，據悉輪侯時間可達數小時，如果時間許可，或者可以在出發前預留一日作輪侯辦理「臨通」之用。

【4】回鄉證中國內地續期

適用人士：回鄉證未過期、並將在半年內過期人士

需備文件：

－港澳居民來往內地通行證申請表（須貼上白底免冠彩色近照）

－廣東省出入境證件數字相片採集回執

－有效的香港居民身份證複印件（需備原件交驗）



其中一個可以預約辦理換證的鹽田行政服務大廳（圖 鹽田區政務服務數據管理局）

如果閣下的回鄉證在 6 個月內過期，但仍然可以正常進出內地，除了在香港預約換領證件之外，還有一個更快的途徑可以進行回鄉證的續期，就是前往深圳的 11 個行政大廳辦理續證。

往深圳辦理換證，需要先關注「深圳公安」微信公眾號或前往深圳市公安局的網站進行預約，在深圳續領回鄉證，申請10年有效期須人民幣 350 元，小童適用的5年有效港澳居民來往內地通行證須付人民幣 230 元，另外取證時間會較香港快，只需要 7 個工作天。

然而需要留意的，是目前經此方法進行續證的話，可供預約的時段只有未來 7 天，而且所有時段都很快爆滿，各位有需要的話要把握午夜時段更新時上網搶先預約。