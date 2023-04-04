日本旅遊 SIM｜眨眼踏入 4 月，又是長假期接踵而來的時節，相信不少香港人都會趁著復活節等長假期出外旅遊，其中被不少人戲稱為「鄉下」的日本當然是一大熱點。



日本人潮迫爆、過關等上 5 小時？

3 月尾至 4 月期間正值日本的櫻花花期，今年更是幾年的疫情過後首次開放旅客進入，來自世界各地的遊客於此時湧入日本境內，令各大機場的入境關卡排滿人龍，有人甚至反映需要排足 5 小時方能順利入境。

幾個小時流流長，最好當然是上網消磨時間，但機場 Wi-Fi 屆時必然人滿為患，如果沒有上網的預備方案，這幾個小時必然十分難熬。

故在出發前，最好預備好到日本時的旅遊上網方案（切勿計劃到當地才買SIM....）各大電訊商為了讓香港用戶可以在外地都能夠無障礙上網，除了有漫遊方案之外，他們旗下亦有不同的無合約 SIM 卡選擇，就算已經有漫遊都好，購買以下幾張 SIM 卡都可以當成後備或平價的上網方案選擇。

【1】自由鳥遨遊 SIM 繼續「＄0」用 5 日數據

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，由上年聖誕開始已經有「雙重優惠」，而且不斷延長，最新的優惠期已經延到 4 月下旬。

由即日起至 2023 年 4 月 15 日期間，選購「亞洲12地」（包括台灣在內）外遊數據日費 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「Easter」即享 8 折，每日外遊數據只需＄12，而且數據FUP加倍，每日用足 1GB 之後才會限速。

而值得留意的是，在 2022 年尾的「買＄60 送＄60」的優惠就加碼至自由鳥的官網上進行，只要在 4 月 15 日前買卡或儲值額度達到＄60，用戶可以額外獲贈＄60 的 Deliveroo 戶戶送現金折扣。

假設購買的是 5 日亞太外遊數據日費，剛好花費也是＄60，取得的 Deliveroo 優惠剛好可抵消，變相＄0 賺了 5 天的亞太區外遊數據用。

【2】ClubSIM 亞太區 7 日抵玩套餐、日均＄11.1

csl. 方面的無合約 SIM ClubSIM 一向以多套餐、多玩法為賣點，外遊上網方案同樣可以分拆出售，而且近日更有亞太區專用的抵玩套餐優惠，只需要＄78 就可以購買 7 日的亞太區用之漫遊數據，平均＄11.1 一日。

此「抵玩套餐」的最抵玩之處，是購買的數據為逐日計算，用不完的日數在 90 日內依然有效，可以在下次旅程繼續使用，即使是不同國家都同樣適用。

【3】SoSIM「變身」旅遊 SIM 優惠、日均＄6.6

SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案（圖 3HK SoSIM）

無約 SIM 卡的平價皇者、3HK 出品的 SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案，在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，可以選擇其作為本地卡或外遊專用卡使用。

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費（圖 3HK）

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費，平均計算每日付出僅＄6.6。

【4】Haha SIM 買一送一、平均支出＄5／日

SoSIM ＄6.6／日還未夠抵？「誠哥」旗下的另一大連鎖電器店豐澤近日重推的旅遊專用 Haha SIM 連優惠計可能更抵！

Haha SIM 的定價為＄50 一張，近期正在做「買一送一」的優惠，換言之就是＄25 就可以買得一張內有＄50 儲值額的旅遊 SIM，儲值額可以用來選購不同地區的漫遊日費，目前最平價的地區為中國、韓國、澳門、台灣、越南以及限時特價中的日本，全部都是＄10 一日，連同優惠計算，日費平均支出可以低至＄5 一日。

【5】中移動 MySIM 5G、日本上網要＄24／日

MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案（圖 中國移動香港）

中移動自家的 5G 無約 SIM、MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過玩法就與其他幾間不同，不將幾個國家歸納成「亞太區」，而是各個國家的方案分開計算，而在亞太國家當中，其中日本、泰國均為＄168／7日，日均＄24，而且是以組合計算，並非像其他電訊商出品一般按使用日數結算，吸引力甚低。