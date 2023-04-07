深圳地鐵交通｜中國早前恢復與香港全面通關，不少港人都趁假期返回內地吃喝玩樂，而除了「打車」搭的士，在深圳還有不少港人可用的交通方法，其中最快捷方便的，當然就要數深圳地鐵。



深圳成本最低出行方法

在疫情前的幾年，港人北上大多習慣「打車」，點到點出行的確十分方便，同時即使路途較遠，車費都只是幾十元人民幣，對比香港的士自然是相當便宜。

深圳地鐵路線圖（圖 深圳地鐵）

然而近年中國政府大力發展鐵路運輸，單是深圳地鐵目前已經有多達 17 條線營運，完全貫通了深圳大部份地區之餘，價格亦非常親民，其以距離計算車費，最近的車程 ¥1 可以搭 4 公里，其後路程越長，平均票價就越低，即使搭上個多小時的車程，都只不過是 ¥11，對比的士便宜幾倍，而且可以避開繁忙的路面交通，對時間預算會更有把握。

年過 60 長者免費搭乘

60 歲或以上長者可以用到的「免費專用通道」（網上圖片）

除了票價便宜，深圳地鐵更有長者優惠，而且連香港人都同樣受惠。乘客凡年過 60，並出示有效的回鄉證或樂悠卡，在深圳都可以透過「免費專用通道」入閘，搭乘費用全免，比香港的＄2 乘車優惠更惠及長者。

深圳地鐵出行必裝 5 個 Apps

可用 QR code 入閘 － 3 大支付 Apps



並非人人都可以享用免費的長者優惠，那入閘搭車前當然要準備好付款方法，除了可以利用現金或手機支付在各站購買車票之外，香港人現在亦可以透過各大香港版本的手機支付 Apps 的乘車碼在深圳地鐵入閘，包括《Alipay HK》、《WeChat》以及銀聯《云閃付》，三個 Apps 都可以登記信用卡進行付款，同時《Alipay HK》、《WeChat》亦可以利用本身儲於支付戶口內的港幣支付車資。

三個 Apps 取得深圳地鐵乘車碼的步驟各有不同，但只要有穩定的網絡連線，使用上應該沒有太大困難

👇👇👇《AliPay HK》取得深圳地鐵乘車碼步驟👇👇👇

👇👇👇《WeChat》 取得深圳地鐵乘車碼步驟👇👇👇

👇👇👇銀聯《云閃付》取得深圳地鐵乘車碼步驟👇👇👇

地圖 App



深圳地鐵雖然已經有十分全面的路線，但作為香港人，要知道如何從一個地方乘地鐵到另一個地方去，就必須要借助地圖 App 幫忙，但由於 Google 服務在中國內地並沒有完全開放，故港人常用的 Google Maps 在深圳基本上不能信賴。

故要出得較全面的出行資訊，還是用上內地開發的《高德地圖》會比較好，其用法與 Google Maps 大同小異，在檢索好想去的地方之後就可以按「公交地鐵」方式作導航，App 內會顯示行車路線，以及需要時間等等👇👇👇

地鐵路線 App



如果已經對深圳地鐵路線有一定的認識，而又想要對出行時間有更準確的掌握，可以考慮多裝一個深圳地鐵的路線資訊 App，其介面與日本鐵路有點相似，除了可以查詢地鐵路線的點到點資料，更會顯示每班車的到站時間及行車時間👇👇👇