全面通關｜隨著內地與香港恢復全面通關，不少港人假日再度興起到內地玩。在內地消費，有什麼要注意的事項？幾年間，內地的消費模式幾近全面電子化，由交通、消費、娛樂到購物，樣樣都以電子支付工具付款。但要設定和為內地支付工具增值，便需要有內地銀行戶口和內地電話號碼



有必要申請內地戶口、內地號碼嗎？

目前市場上主要的香港支付工具都支援「跨境支付」功能，但細心留意便會發現，這些支付工具一般只能支援大型商家，如連鎖便利店或餐廳等。相較之下，內地支付工具的流通性更廣，由名店到小商戶都可以用。

「跨境支付」功能讓港人可以在內地使用香港版本的支付工具，但流通性不及內地支付工具（蔡浩騰 攝）

有些路邊小攤或小型士多的經營者，更會使用其個人的支付工具帳戶收款，香港版本的支付工具便未能與之共通。

亦有部份食店轉用以小程式下單，若沒有內地支付工具，美食選擇將被大大局限。（葉思雅 攝）

簡而言之，要在內地方便生活，設定好內地版支付工具相當重要。要開通內地支付工具，首先要準備一個內地電話號碼作認證，及一個內地銀行戶口為支付工具充值。👇👇👇

支付工具的乘車碼適用於鐵路及公車（葉思雅 攝）

常用的地圖 App ，除了提供出行資料外，亦加入了叫車功能，但必須搭配內地電子支付工具才能使用。（葉思雅 攝）

完成認證的內地支付工具可以直接消費，記者便在深圳 Gundam Base 以支付工具成功購買模型，實現零現金生活（葉思雅 攝）

申請內地戶口關鍵文件、最多人遺漏了這一份

要在中國內地開設戶口，首先要預備三大文件，分別為香港的地址證明、入息證明，而最後一樣、亦可能是最多人忽略的，就是中國實名內地號碼入網證明書。

目前市場上，各大電訊商都有為用戶提供內地號碼相關的增值服務，例如 csl 以及 1O1O 旗下的「86-易」內地手機號碼服務，只需幾個簡單操作，即可以完成內地電話號碼的申請，省卻親身往返內地申請的麻煩。

「86-易」內地手機號碼服務除了有基本的 SMS收發 功能，還可致電／接聽內地的語音電話及提供高達2GB內地及澳門地區漫遊數據，方便在內地 Call 車、叫外賣等需要確認訂單的服務（葉思雅 攝）

不過要成功在內地開立銀行戶口，還須提供實名內地號碼入網證明書，（下稱「入網證明書」），以證明該內地號碼已完成實名登記並屬於該用戶。

很多香港的電訊商，在提供內地號碼增值服務時，未有提醒用戶入網證明書的重要性，令用戶抵達內地銀行後，始發現未有驗證電話號碼的實名紀錄，因而白行一趟。

「86-易」內地手機號碼服務成功實名登記之後， csl 專門店／1O1O Center會為用戶免費列印實體版入網證明書（蔡浩騰 攝）

csl／1O1O 的「86-易」服務讓用戶完成了手機號碼的實名認證步驟後，可以利用 csl／1O1O 的 App查閱入網證明書的資料，亦可到 csl專門店／1O1O Center免費取得實體版入網證明書。

集齊上述三大文件，到內地開設銀行戶口* 便順利得多，再登記和綁定內地支付工具，便可輕鬆到內地消費。

注: 國內銀行或服務申請之要求或有所不同，詳情請先向有關機構查詢。