返內地開戶要齊3大文件、最多人遺漏這一份！只有內地號碼未夠
全面通關｜隨著內地與香港恢復全面通關，不少港人假日再度興起到內地玩。在內地消費，有什麼要注意的事項？幾年間，內地的消費模式幾近全面電子化，由交通、消費、娛樂到購物，樣樣都以電子支付工具付款。但要設定和為內地支付工具增值，便需要有內地銀行戶口和內地電話號碼
有必要申請內地戶口、內地號碼嗎？
目前市場上主要的香港支付工具都支援「跨境支付」功能，但細心留意便會發現，這些支付工具一般只能支援大型商家，如連鎖便利店或餐廳等。相較之下，內地支付工具的流通性更廣，由名店到小商戶都可以用。
有些路邊小攤或小型士多的經營者，更會使用其個人的支付工具帳戶收款，香港版本的支付工具便未能與之共通。
簡而言之，要在內地方便生活，設定好內地版支付工具相當重要。要開通內地支付工具，首先要準備一個內地電話號碼作認證，及一個內地銀行戶口為支付工具充值。👇👇👇
申請內地戶口關鍵文件、最多人遺漏了這一份
要在中國內地開設戶口，首先要預備三大文件，分別為香港的地址證明、入息證明，而最後一樣、亦可能是最多人忽略的，就是中國實名內地號碼入網證明書。
目前市場上，各大電訊商都有為用戶提供內地號碼相關的增值服務，例如 csl 以及 1O1O 旗下的「86-易」內地手機號碼服務，只需幾個簡單操作，即可以完成內地電話號碼的申請，省卻親身往返內地申請的麻煩。
不過要成功在內地開立銀行戶口，還須提供實名內地號碼入網證明書，（下稱「入網證明書」），以證明該內地號碼已完成實名登記並屬於該用戶。
很多香港的電訊商，在提供內地號碼增值服務時，未有提醒用戶入網證明書的重要性，令用戶抵達內地銀行後，始發現未有驗證電話號碼的實名紀錄，因而白行一趟。
csl／1O1O 的「86-易」服務讓用戶完成了手機號碼的實名認證步驟後，可以利用 csl／1O1O 的 App查閱入網證明書的資料，亦可到 csl專門店／1O1O Center免費取得實體版入網證明書。
集齊上述三大文件，到內地開設銀行戶口* 便順利得多，再登記和綁定內地支付工具，便可輕鬆到內地消費。
注: 國內銀行或服務申請之要求或有所不同，詳情請先向有關機構查詢。