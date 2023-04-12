超市百貨消費券優惠2023｜第一期$3,000消費券將於4月16日發放，即睇超市（如AEON、百佳、惠康、一田...）、便利店（OK、7-11...）、食店（大家樂）等，與支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、八達通等消費券平台相關優惠，方便你使用2023消費券時用得最精明、賺得最盡。



消費券2023｜超市便利店餐店優惠

1. OK便利店／2. 7-Eleven／3. 惠康／4. 百佳／5. AEON／6. 一田／7. city'super／8. 士多 Ztore／9. 点点綠／10. 大家樂／11. 麥當勞



1｜OK便利店以八達通領取消費券，即送總值$20OK現金券

4月16日至4月22日去OK便利店，以八達通領取$3000消費券，即可獲贈總值$20 OK現金券，共分4張各值$5，用途上亦有分別：包裝飲品或酒精類產品、零食類產品、雪糕/鮮奶/鮮豆漿/乳酪類產品、微波爐食品類產品。

OK便利店以八達通領取消費券，即送總值$20OK現金券

消費券2023懶人包｜6大支付工具4.16攞＄3000、八達通4大取款途徑

2｜7-Eleven購買$300現金券 額外送$30

由4月12日至6月30日，於全港7-Eleven以支付工具購買$300 現金券（1套10張$30現金券），即額外加送1張$30現金券。使用期限為2023年10月31日，而額外贈送的$30現金券則需在2023年7月31日號前使用。但留意現金券不適用於購買香煙或服務項目（如交租、買點卡等），各分店現金券數量有限，售完即止。

7-Eleven購買$300現金券 額外送$30

3｜惠康購物禮券買$1,000送$50／加送$30現金券

即日至2023年4月20日，於各惠康分店購買$1,000購物禮券，即送1張$50禮券（不設最低消費限制，唯加送之$50禮券需在2023年5月31日前使用）。如在4月13日前購買，將再加送1張$30現金優惠券（此券有效期至2023年4月30日，下次購物滿$380即可使用）。每人限購$10,000禮券，可使用任何支付工具購買。各分店禮券供應有限，售完或送完即止。相關購物禮券不適用於網上購物、流動應用程式購物及電話、傳真、電郵購物服務。

惠康購物禮券買$1,000送$50／加送$30現金券

4｜ 百佳送$350現金優惠券

由即日起至4月21日，於全線百佳分店購買面額$50之百佳禮券滿$1,000，加送總值$200現金優惠券，更可以$20換購1包金御膳A級泰國茉莉香米5公斤裝或貴族米正宗泰國茉莉香米5公斤裝。買滿$2,000百佳禮券，即送總值$350現金優惠券，除可獲上述$20買米優惠，可再加$20換購2條佳之選柔韌3層盒裝面紙5/6盒裝。

5｜AEON 購物減$400 再送$100優惠券

AEON 有個「消費券購物滿Fun攻略」優惠，以超抵價發售電器家品，如：Dyson Supersonic 風筒、Dyson 吸塵機、Panasonic IH磁應金鑽西施電飯煲等。於AEON網上購物城購物滿$600或以上，輸入優惠碼更享高達$400之折扣優惠，消費滿$1,000或以上，再送$100電子優惠券。（下次交易、買滿＄600即可使用。）

AEON百貨及超級市場同步推出一批均一價優惠商品，有廁紙、家品、服飾、電器、傢俱等等，定價全部都是整數（如$100、$3000等等），方便你用盡3千元消費券：

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6｜一田送$110超市優惠券

即日至5月14日，於全線一田分店以： Alipay HK、Wechat Pay、PayMe、Tap&Go、BoC Pay及八達通等消費券支付平台付款，買家品、美容、電器、服飾、嬰兒用品及玩具滿$1,000，即送$110超市現金券。又或購買一田現金禮券滿$1,000，同樣會加送$110超市現金優惠券。

一田送$110超市優惠券

7｜city'super 送$500電子禮券

由即日起至4月30日，於各大City’super 使用支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK或八達通，每購買$1,000 city’super購物禮券，即可獲贈$100電子禮券，多買多送，最高可達$500。

city'super 送$500電子禮券

8｜ 士多 Ztore 購物減最高$30 特價品低至57折

士多 Ztore 有3種消費券相關優惠：1）以 BoC Pay 買滿$600減$30（Code:ZBOCP30）、AlipayHK 買滿$600減$20。2)特設「消費券抵買區」及「消費券開心大洗專區」，過百件限定優惠激賞貨品每周更新。3）4月15日至19日另有精選高級食品、名酒、家電以低至57折限時發售。

士多 Ztore 購物減最高$30 特價品低至57折

9｜点点綠 輸入優惠碼即減$50

即日至4月30日於点点綠網店購買有機天然食品，單一消費滿$688，於結帳時輸入「CVS23-50」優惠碼，即減$50。此優惠不適用於購買現金券、特價產品及寄賣品，優惠數量有限送完即止。

点点綠 輸入優惠碼即減$50

10｜大家樂 買「e+食電子餐券」最多送$400禮券

於大家樂網店eatCDC.com以PayMe電子支付方式購買「e+食電子餐券」套裝，買10張共轉$500之「e+食電子餐券」，額外多送2張餐券價值$50之「e+食電子餐券」，換言之使$500賺$100。如一次過買$1500（共30張價值$50餐券）更加送至8張，即賺$400！