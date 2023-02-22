財政預算案2023消費券｜今日（2月22日）財政司司長陳茂波發表 2023-24 年度的財政預算案，當中就提及政府今年將一如過去兩年般，派發電子消費券予合資格的香港市民。



財政司司長陳茂波發表 2023-24 年度的財政預算案（張浩維攝）

雖然今年的消費券金額減半至＄5,000，但依然是一筆可以動用的金額，如果手頭並不急用的話，或許有人會將此＄5,000用於購買新手機，既然如此，《香港01》科技玩物記者今日就為大家盤點一下 2023 年值得期待的旗艦手機系列吧！

旗艦機種力推拍攝功能、成「神仙打架」戰場

Samsung Galaxy S23 系列

在時序上來說，Samsung Galaxy S23 系列算是香港市場今年首個旗艦系列，今代外型設計對比上代分別不大，但在處理器上轉用了專為 Samsung 機調試的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy，整體處理力以及電力管理有明顯進步。

Samsung 今個系列中的最強機種 Galaxy S23 Ultra 亦是市場上第一部採用 2 億像素 CMOS 的手機，利用 Pixel Adaptive 技術根據拍攝場景的光暗調節多少像素合一，以在銳利度、色彩與光度上作出平衡。目前市場對於 S23 Ultra 以至整個 S23 系列的拍攝能力都有著不同評價，但待 4 月首輪消費券派發之時，市場上還有更多強勁的競爭對手。

OnePlus 11

在下筆之時，香港市場上可以買到的旗艦手機已經不止 Samsung S23 系列，近年在拍攝功能這一塊同樣投入不少的 OnePlus 亦在日前於香港推出全新旗艦 OnePlus 11。

OnePlus 11 作為 2023 的頂級旗艦，S8 Gen2 等高階配置不在話下，而其作為最大賣點的，就有與老牌相機名廠「哈蘇」 Hasselblad 合作研發的鏡頭硬件，來到 OnePlus 11 之上已經是相關聯乘開發的第三代，今代加入 Accu-spectrum 光色識別符，配合 Hasselblad 的調色技術，可以輸出 10-bit 色相片。

小米 13 系列

與手機合作的相機名廠又豈止得哈蘇？早年與華為「分手」之後的 Leica 上年就與小米達成合作協議，而首個與 Leica 共同開發的小米手機國際版亦即將發布，如無意外就會是在下周 MWC 期間亮相的 Xiaomi 13 系列。

雖然說國際版尚未發布，但基本已經可以確定在香港市場於 2 月尾至 3 月頭之間發售（部份零售點甚至已經有實機試玩），售價為＄5,999 起，而較高階的 Xiaomi 13 Pro 則為＄7,699 起，價格上已經對標 Apple、Samsung 等傳統大廠出品了。

然而 Xiaomi 13 系列今代的拍攝能力就令人十分期待，尤其是 13 Pro 當中用的可是1” Sony 感光元件，加上軟件上可以用到諸多 Leica 色彩及鏡頭特效，令 Xiaomi 13 Pro 的拍攝能力令人期待。

+ 5

Huawei P60 系列

雖然再沒有相機廠加持，又沒有 Google 系統軟件可用，不過華為近年倒是習慣了這種逆風作戰，依然保持每年更新 P 系列及 Mate 系列旗艦的傳統。而在 4 月消費券派發時，我們應已有望見到華為的 P 系列新作 － Huawei P60 系列在香港上市。

華為 P60 流出官方宣傳圖（圖 Twitter@RODENT950）

目前我們對於 P60 系列的所知不多，但據說鏡頭方面將採用雙主鏡系統，運用 IMX888 及 IMX789 兩枚Sony 感光元件拍攝，實際表現令人期待。

Sony Xperia 1 V

Sony 出品的手機向來特別著重拍攝輸出，而來到 2023 年，在網上盛傳即將發表的就有旗艦 Xperia 1 V，外型上與前幾代分別不大，主要賣點仍然在於鏡頭進步之上，但具體可以進步多少，就有待 Sony 在月尾的 MWC 上揭盅。

Honor Magic 5

上年度登陸香港的內地廠 Honor 出自華為系譜，出品的機種同樣大推拍攝功能，而在月尾的 MWC 2023，據說 Honor 就會帶來今年首部旗艦 Honor Magic 5。

Honor Magic 5 依然十分有「華為」的味道（圖 Twitter）

Honor Magic 5 的具體參數仍有待揭秘，不過據說就加入了 AI 拍攝功能，早前被健力士世界紀錄用於拍攝籃球運動員 Piotr Grabowski 灌籃前的一刻，似乎在軟件上有秘密武器正待發表。

Honor Magic 5 的具體參數仍有待揭秘，不過據說就加入了 AI 拍攝功能（圖 Twitter）

Apple iPhone 15

雖然 Apple iPhone 系列要等到 9 月才更新，但相信不少人都會留起消費券、等到 9 月才購買新的 iPhone 15 系列。目前流出的資訊指出今代 iPhone 15 系列將會歷史性地轉用 USB-C 插槽，同時引入更強的拍攝能力，不過能否超越以上一眾 Android 強者？就要看到時的表現了。

摺機不止 Samsung、新力軍提供更多選擇

Samsung Galaxy Z Fold 5、Flip 5

而除了拍攝掛帥的旗艦機，近年有廠商開始開發另一戰線 － 摺機系列，其中當然要數將摺機系列「恆常化」的 Samsung。

預計在今年 8 月時份，Samsung 就會推出旗下摺機 Galaxy Z 系列的第 5 代，包括 Z Fold 5 以及 Z Flip 5，今代詳細規格尚有待確認，不過據早前流出的試作機資料看來，Z Fold 5 及 Z Flip 5 將會擁有更纖薄的機身，同時屏幕上的摺痕亦將做得更不著痕跡。

OPPO Find N2 Flip

其實除了 Samsung 以外，不少內地廠商都有嘗試交出摺機新品，而 2023 年這類型出品將會更多面向國際市場、包括香港，其中就包括 OPPO 去年在中國內地發表的 OPPO Find N2 Flip，早前就在倫敦發表國際版，預料將在稍後於香港推出。

OPPO Find N2 採用與 Samsung Z Flip 類似的小巧設計，但外屏就更大，而且售價更低。