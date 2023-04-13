Tesla（TSLA） Model 3／Y減價｜香港官方正式公布 減幅達14.7%，新車價一覽｜Tesla在不斷改進製造工藝和高效成本控制方面取得了成功，因此正式宣布將於4月15日調整其Model 3和Model Y的價格，並且最高調整達14.7%。



目前，Model 3和Model Y的後驅版本在「一換一」計劃下全免稅，售價分別為港幣$341,200和$367,100。而長續航和Performance版本的價格都有所下調，調整後的長續航版本售價為港幣$399,485和$459,685（一換一價格），調整幅度達11%。受惠於這次價格調整的Model 3 Performance版本，以「一換一」計劃購置的售價最高調降了14%，從港幣$440,335起。

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這次價格調整後，Tesla將直接回饋消費者，進一步推動全球使用可持續能源的電動車普及化。根據政府早前公布的《香港電動車普及化路線圖》，電動車首次登記稅寬減及一換一計劃將於2024年3月31日結束。車主仍可以選擇拆毀和取消登記符合申請資格的舊私家車，以換取全新的Tesla，最高可享有最高$287,500的首次登記稅寬減額。

Tesla將會何時減價？什麼車款減價？ 官方公布將會在4月15日將Model 3及Model Y多款電動車減價，減幅及新車價詳情請看這篇文章。 Tesla 今次減幅多少？ Tesla Model 3及Model Y多款電動車減價，當中Model 3 Performance版本減得最多，減幅高達14.7％。減幅及新車價詳情請看這篇文章。

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