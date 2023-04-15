消費券 2023 電訊商優惠｜香港政府在 2023 年度再度發放＄5000 消費券，而首階段的＄3000 就在 4 月 16 日注入各大已登記的支付工具當中。可能有不少市民仍未想好消費券到手後要如何使用，各大電訊商就已經擬定了各式優惠，務求盡量吸納各位多出來的消費能力！



以下《香港01》科技玩物記者就整合了 5 大電訊商的消費券相關優惠，讓各位消費前可以比較一下。

3 大電訊商專注 5G／光纖家居寬頻

手機用流動網絡的市場逐漸飽和，故近兩年電訊商都將戰線延伸到更有利可圖的 5G 家居寬頻，今次有推出優惠的電訊商當中，有兩個就直接以 5G 家居寬頻的優惠作為主打，反而手機 Plan 優惠就作為附加優惠。

csl：平均＄300 用 10 個月 5G 家居寬頻、送 5G 路由器

csl 的消費券優惠活動以 4 月 16 日展開的「消費券 Midnight Sale」開首，以優惠價在 csl 網店發售多款電子產品，另又會在專門店推出買淨機減＄500 的折扣優惠，不過最抵的仍然要數他們的消費券 5G 家居寬頻優惠。

csl 客戶只需以港幣 ＄3,000 選購消費券限定 5G 家居寬頻服務計劃，可享 10 個月承諾期之 250GB 5G 家居寬頻服務，即平均月費＄300，不過就會加送 OPPO 5G CPE T2 路由器、Now 精選組合服務、NETVIGATOR SHiELD 等等，總值高達＄5000。

3 HK：平均＄100 用 30 個月 5G 家居寬頻

另一在消費券熱潮下主打 5G 家居寬頻的還有 3HK，一口價＄3000 就可以享用 30 個月的 5G 家居寬頻，價格上比 csl 的吸引得多、平均月費僅＄100，不過留意 3HK 的優惠就只提供予指定公屋、居者有其屋計劃的住戶、以及特選現有 3 香港月費計劃客戶。

另外，如果需要手機 5G Plan，可以同時再加＄2000，追加一張每月 20GB 數據及 3000 通話分鐘的 5G SIM。

香港寬頻：平均＄167 月費用足 12 個月家居寬頻

除了 5G 寬頻之外，如果想用消費券訂購光纖寬頻服務，香港寬頻 HKBN 就推出了兩個不同的玩法供各位選擇，總支出皆為＄2000，可用足 12 個月、即平均月費＄167。

如果想用盡高速的話，可以一口價 HK$2,000 享用 12 個月指定 1000M 光纖寬頻連 Netflix / Disney+ / myTV Gold 3 選 1 服務，另外會加送 ＄200 Shoppy 電子禮券；如果想購買之餘又有寬頻用，於 HKBN 旗下的電子產品網購平台 Shoppy 單次購物滿 $2,000，同樣可獲免費 12 個月 500M 寬頻服務。

2 大電訊商推手機 5G Plan 優惠

SmarTone：送 240GB 手機 Plan 數據、家居寬頻回贈＄1300

早前為旅遊熱潮而在上台時加贈漫遊數據的 SmarTone，就將優惠延續至消費券發放期間，只要選用指定 5G Plan 上台，即可以選擇以下任一數據加贈組合👇👇👇

－遊走中國內地及澳門之選：24個月合約期內可享每月10GB內地及澳門數據 (共240GB)、每月200分鐘內地及澳門通話分鐘及「智2通」內地電話號碼 。

－暢遊亞洲之選：28 個月合約期內可享總共 70GB 亞太區漫遊數據 （適用於日本、台灣、韓國和泰國等熱門旅遊地點，另可享有航空漫遊）及 100 分鐘內地及澳門通話分鐘，更加送每月 2GB 內地及澳門數據組合及「智2通」內地電話號碼。

另 SmarTone 5G 家居寬頻亦有消費券優惠，新上台客戶可享超過 $1,300 月費回贈，合約期內月費低至 $104。

中國移動：＄125 月費享 50GB 5G Plan

中國移動香港的消費券優惠亦有兩大路線選擇，最簡單的方案就是選擇 50GB 5G Plan 上台簽約 24 個月，可享買一年送一年的優惠，原價＄248、折扣後平均月費＄125，還會額外加送價值＄576 的娛樂組合。

如果想要上台出新手機的話，可以＄4980 選購 24 個月之 30GB 5G Plan，即可以得到＄3000 的手機折扣券或即時以零機價出 Samsung Galaxy A54／Xiaomi 13 Lite 或 Honor 70。