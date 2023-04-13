分析師爆Apple因技術問題取消固態按鍵　iPhone 15 Pro音量鍵不改

根據蘋果分析師郭明琪分享的最新訊息，下一代iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將不再配備固態按鈕，原因是「在大規模生產前尚未解決的技術問題」。



郭明錤早在10月份就表示，iPhone 15 Pro機型將配備固態按鍵。他說，iPhone內部的兩個額外的觸覺引擎將提供觸覺反饋，以模擬按壓按鈕的感覺，而不需要按鈕的物理移動，類似於iPhone 7的Home鍵或較新MacBooks的Force Touch觸控板。然而，在12日的一篇文章中，他說這些設備終究會有物理按鈕。

+ 10

郭明錤寫道：「我的最新調查顯示，由於量產前的技術問題尚未解決，兩款高端iPhone 15 Pro機型（Pro & Pro Max）將放棄密切關注的固態按鈕設計，恢復到傳統的物理按鈕設計。」目前還不清楚「傳統」設計是否意味着會有兩個音量按鈕，或者蘋果是否仍會像之前傳言的那樣採用單一的、加長的音量按鈕。

郭明錤說，鑑於iPhone 15 Pro仍處於EVT開發階段，蘋果仍有時間修改該設備的設計。他認為，這一改變對專業機型的量產計劃和出貨量的影響有限。

香港投資公司海通國際證券的科技分析師Jeff Pu和Shelly Chou也報道了這一反轉。

Pu和Chou在MacRumors今天獲得的一份研究報告中說：「根據我們的供應鏈檢查，我們現在預計iPhone 15 Pro系列將重新採用目前的物理按鈕設計，因為設計更複雜」。分析師認為，固態按鈕設計已經推遲到2024年的iPhone 16系列。

延伸閱讀：Apple將推出摺疊機？新專利iPhone摔落時會「自動縮回」保護螢幕

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】