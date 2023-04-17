AV女優三上悠亞8月就AV引退，上星期六晚三上就在個人YouTube上分享感受，表示真正的引退前最終作品，所有演出都已拍攝完畢，雖然感受很多，但並沒有在現場哭來；反而回憶起入行8年，唯一一次令她難受到爆喊的拍片經歷。



三上最終作撞正最「頂唔順」元素

原來近日網民狂推的夢幻聯動作《三上悠亞× 新有菜× 相澤南》（SSIS-698）並不是三上最後一支AV片。真正的卒業作在上星期才完成所有拍攝，當日她累到沒時間吃飯，只買了拉麵回家，一邊錄YouTube一邊吃，她的型男經理人「かへみ」也一起出鏡，與三上對談，經理人問：「最終作有甚麼感想？」三上笑言到場看到劇本發現要拍4P四人床戲：「不是討厭4P，而是體力真的吃不消了，拍完會很累。」

夢幻聯動作《三上悠亞× 新有菜× 相澤南》（SSIS-698），原來不是三上的最終作品。

三上最終並沒有哭，反而被三上的經理人被殺科戲完結後前來送花祝福的20多個行內好友感動起來、哭成淚人，三上笑言：「坐的士離開時看到他哭得死去活來，心想這人平時好像沒血沒淚，真是意想不到。」

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弄哭初出道三上的戰犯是……

當提到拍片拍到哭，經理人問三上有沒有一些很難過很傷心的回憶，三上就提到自己8年前出道那年的一次惡劣體驗：「那是2018年，出道兩三時時我仍然是小妹妹，當時要為Moodyz片廠拍攝片廠交流作品（她本身專屬片商是S1），平時一次床戰大約拍45分鐘就可完成，但那一位導演每一場都最少拍1.5小時，尤其是最後一位對手，竟然久久都未埋尾。」時間一分一秒的過去，不單是三上吃不消，連男優本身都開始感到極度緊張，那就更加難以完成。

經理人「かへみ」問三上有沒有一些很難過很傷心的回憶

三上悠亞在2018年為Moodyz片商拍攝的一次交流作品，辛苦得她在片場爆喊。

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網民肉搜出問題作番號

最終三上忍不了，要求返回後台休息並開始爆喊：「嗚、嗚……我想返屋企呀！」此時三上所屬公司的女性經理人剛好來探班，之後兩個女人竟然相抱而泣，哭夠後老闆大發雷霆向導演問責：「邊個搞喊我悠亞我唔會放過你！！」之後8年來，這個導演還有這個男優，都再沒有跟三上合作過。人到無求膽自大，三上反正都退圈了，不怕直接大爆傷害她的片廠名，因為線索太多了，所以網民很容易就肉搜到「問題作品」番號是「MIDE-599」。

三上模仿當年老闆大發雷霆，在出片場向導演問責：「我唔會放過你！！」

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多謝FANZA先

三上表示拍片是很辛苦的，但在AV片場有更加多專業和快樂的拍攝回憶，台前幕後數十人更在三上殺科後現身片場，令她很感動，她續說：「最終作的導演一直也很照顧我，雖然拍片是很辛苦，也不打算回歸，但聽到導演說隨時都歡迎我回歸，也很窩心感動。」她更在最後與經理人一起點名多謝專屬片商S1，還有常常捧她影碟銷量上冠軍的FANZA網頁，令到全球網民都認識她。

三上更在最後與經理人一起點名多謝專屬片商S1

三上還感謝FANZA網頁，令到全球網民都認識她。

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三上悠亞穿上黑色棉質長褲和家居服外套，內面是一件白色的小背心，非常底胸而且相機全程由高角度「炒」下去，更疑似沒穿胸圍真空執行李軟棉棉的「歐派」不斷在晃動，弄得觀眾全部「看錯重點」。👉三上悠亞YouTube真空執行李 介紹愛用Gadget 觀眾眼球全都錯重點