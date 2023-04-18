WhatsApp 騙局｜「無需經驗」、「無需學歷」、「只要有手機就做到」，相信很多人對這些句子都不陌生，經常都會在 SMS、WhatsApp收到類似訊息。即使知道這些訊息背後充滿陷坑，但仍有不少人誤墮騙局。警方光是近兩星期，就收到196宗網上求職騙案，而且合共損失金額竟超過 $4,000 萬元。



根據 Facebook@守網者專頁的數據，在196宗網上求職騙案中，有高達 7 成（136宗）是 WhatsApp 招聘訊息騙案，以刷單騙案為主流。守網者分享 WhatsApp 騙案的流程指，騙徒會先在 WhatsApp 發送訊息，邀請受害人進行問卷調查，或其他網上的「任務」，如讚好、睇影片、登記會員等，完成後會賺取小額回報。

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當受害人接受進行第一次問卷後，騙徒就會開始介紹網上推廣工作，並提供一些假網站，要求受害人開戶，以發存入資金進行任務，以再賺取佣金回報。起初，騙徒會向受害人提供小量帳面回報，以獲得其信任。及後再用賺取更大利潤為名，游說受害人投入更多本金，當受害人要求提現時，騙徒就以各種借口推搪，甚至要求存入更多金錢才能提現，導致受害人出現更大損失。

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守網者教路，當收到類似的短訊時，應保持冷靜，細心觀察其實不難發現是假冒網站，如網頁過份簡陋、域名與官方不同等。如真的分辨不到的話，可利用「防騙視伏器」，輸入網址、電話或電郵，幫你分析搜尋結果的安全風險。

資料來源：Facebook@守網者