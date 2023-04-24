WhatsApp 保留訊息新功能｜Meta 旗下的手機通訊 App《WhatsApp》近年愈來愈多功能，上年為了加強私隱元素就仿效其他對手加入「限時刪除訊息」功能，對於經常需要來往傳送機密資料的用戶而言相當有用。



然而訊息隔一段時間後自動刪除又會引申其他麻煩，例如需要留待日後再看的重要訊息或會被一併刪除，是故 WhatsApp 近來就針對了這一點追加了一個必識新功能。

WhatsApp 雖然貴為通訊軟件一哥，但經常都會推出新功能以保持競爭力（網上圖片）

一鍵保留限時訊息

WhatsApp 早年加入的「限時訊息」功能，旨在為對話賦予「時效性」，讓訊息不會永遠都紀錄在案，對不少人而言代表了一重安全感。

然而限時訊息功能雖可以防止訊息落入有心人士手中，但相信用戶們偶爾還是會有想要保留重要的文字或語音訊息作日後參考之用。是以 WhatsApp 在目前正在陸續更新至各手機上的新版本中加入「保留在聊天室中」功能。

「保留在聊天室中」功能，可讓接收訊息者在遇到重要的訊息時，可以選擇保留需要的短訊供日後使用，但傳送訊息者依然保留了最終決定權👇👇👇

每當有訊息接收者選擇保留訊息，傳送者會在他人保留訊息時收到通知，並有權選擇拒絕對方保留訊息，選擇拒絕他人保留訊息的動作無法復原，其他人也都無法保留訊息，而訊息會在時限過後依然會繼續被自動刪除。

2023 打工仔必知 5 大 WhatsApp 新功能

「保留限時訊息」功能將會在未來幾個星期內，陸續在全球開放使用，各位用戶只需要靜侯更新推送就可以用到。

而除了以上的「保留限時訊息」功能，Meta 近半年以來其實大幅加強 WhatsApp 在實用層面的功能，以下就為大家整合了幾個 2023 年新增、且對打工仔特別實用的功能供大家參考👇👇👇