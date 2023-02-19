WhatsApp更新3大新功能、附件相片傳送限制解除！2023打工仔必知

撰文：蔡浩騰
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WhatsApp 2023 新功能｜作為目前手機界最多人使用的通訊軟件，WhatsApp 仍然不定期推出新功能以保持競爭地位，而在不久前上線的新版本，就帶來了 3 個對於打工仔而言相當有用的功能改進。

WhatsApp 更新 3 大實用功能改進

WhatsApp 今次推出的最新版本為 2.23.3.77，對比起早前的「翻牆」功能，今次的更新幅度不大，但每樣都有頗大的實用性，當中包括👇👇👇

【1】傳送附件前可以加入說明

由今個版本起，WhatsApp 用戶在傳送檔案前，可以像傳送相片一般加入文字說明，更方便交代傳送檔案的目的；如果工作上需要經常以 WhatsApp 傳送不同的檔案附件予同事或客人，這個新加入的功能就會格外實用。

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【2】提升媒體傳送數量上限

今次的更新當中，WhatsApp 就容許用戶一次過傳送 100 個媒體檔案

從前一次可以傳送的相片、影片的數量只可以限制在 30 個或以下，如果遇著需要傳送大量相片的場合（例如旅行、喜宴），就會比較麻煩；而今次的更新當中，WhatsApp 就容許用戶一次過傳送 100 個媒體檔案，以後有同樣的需要時就更為方便。

【3】可以加入更長的群組說明

從前的群組說明只容許最多 500 個字符的說明，在群組氾濫的頁面中，太簡短的說明未必能夠交代群組成立的目的，而今次的更新當中，WhatsApp 就提升了這方面的上限，具體的字數限制未有交代，但就目前所見，說明處可以塞入整整一篇文章的內容，作為說明應該足夠了。

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iPhone 用家因一個原因要等等？

Apple 早前緊急推出的 iOS 16.3.1 版本更新（圖 Apple）

每次 WhatsApp 推出新功能，總有大批用戶躍躍欲試，但今次的新版本暫時只在 Android 平台上線，而 iPhone 方面的用戶就需要等等，目後原因不明，但網上有評論指這可能與早前緊急推出的 iOS 16.3.1 版本更新有關，不過相信 WhatsApp 方面完成相關的調試之後就會將新版本推送予 iPhone 用戶。

2023最新版本可以一次傳送多少相片／影片？

100個檔案

在中國內地可以使用 WhatsApp 嗎？

可以，但最好使用官方的翻牆功能，詳細可見另文教學

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