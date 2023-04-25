東南亞天氣潮濕、抽濕機種空氣中抽取的水份不就代表很清淨嗎？拿來當飲用水很環保呀！近來前黑澀會成員丫頭（詹子晴）因出席閨蜜何超蓮婚禮而曝光率大增，也曾自爆年輕時省穿省用，最終成為娛圈富婆的成功之道，當中一招就是煲抽濕機水飲用長達4年！究竟可以省多少就沒有計算，但有醫生警告「抽濕機水污糟過廁所板」！



丫頭曾為省錢4年飲抽濕機水 如廁兩次才沖水？

丫頭（詹子晴）22年7月出席《女人我最大》節目時，除了分享投資眼光和理財秘訣，也透露了23歲成功儲到100萬元台幣（約港元26.4萬）的「秘技」，包括為了慳錢，嘗試過拿抽濕機抽出來的水再烹熱去飲用、以減少用水的支出，甚至如廁2次才沖一次水節省水費。

（Youtube@小晴人BabyChing 截圖）

👇👇👇詹子晴IG靚相圖輯👇👇👇

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有醫生警告「抽濕機水污糟過廁所板」！

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抽濕機水最嚴重可致肺炎

利申，丫頭有在節目中反省這些省錢方法並不衛生，呼籲觀眾不要模仿。亦有皮膚科醫生指出，抽濕機抽出來的水只是「理論上」清淨，其實抽濕機機身和儲水箱不會時常清潔，含菌量之高、分分鐘污糟過廁所板。抽出來的積水存放愈久，愈易滋生細菌。記者另外上IG收看「豆豆媽咪健康生活」的抽濕機清潔教學片，只見水箱內有大量紅紅紫紫的污漬，試問你又怎會將儲在水箱一整放的水拿去翻煲飲用？

豆豆媽咪健康生活IG影片截圖

根據醫生教路，這些水就算只是用來抹傢俱、拖地，都有機會接觸到皮膚，對於濕疹患者、皮膚表面有傷口的人，又或是免疫力較低的長者或小朋友都有壞影響，除了皮膚感染，更嚴重還有機會感染退伍軍人症甚至肺炎！

抽濕機水對免疫力較低的長者或小朋友都有壞影響（GettyImage）

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提到抽濕機抽出來的水，其實抽濕機都需要清潔，簡單幾步已經可以保養好它，使用得更安心安全：

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👇👇抽濕機 4 大使用禁忌👇👇

除了不能飲用抽濕機水，不少人對抽濕機的使用上也存在不少謬誤，即睇抽濕機 4 大使用禁忌：

抽濕機使用禁忌01｜擺放位置有學問

抽濕機一般都比較巨型，很多人會將它放在牆角落、牆邊以免阻礙通行，但其實這樣做真的會影響抽濕效果。尤其要小心有些抽濕機的吸風口設在機背，如果貼牆擺放，不單影響進風，更有可能令機身過熱。正確使用方法，最好是放在室內正中央，保持周圍通風，也可以配合風扇使用。

抽濕機使用禁忌02｜不應在抽濕期間在同一環境

抽濕機運作時使產生熱風，有機會對人造成不適，以及出現皮膚水分不足產生敏感的問題。因此，建議抽濕機運作時不要留在同一個環境。

抽濕機使用禁忌03｜抽濕都要關窗

開冷氣要關窗眾人皆知，但其實開抽濕機都要關窗，目的是減少室外濕氣流向室內。同時，也可以把開櫃門，減少封閉空間的濕度，減低發霉的情況。

抽濕機使用禁忌04｜定期清洗濾網和水箱

大部份的家電都要定時清潔，以延長壽命和效果，抽濕機同樣是這樣。如太久沒清理就會影響到除濕效果和散熱。同時最好每天都把水箱的水倒掉及清洗，以免過滿影響抽濕表現。