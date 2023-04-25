Apple AR裝置流出｜彭博：Reality Pro 6月登場 電池設計有助減重
Apple VR／AR／Reality Pro 裝置傳聞｜有不止一次的消息指出，Apple 今年會將重心放在全新開發的頭戴式 AR／VR 裝置，相對地在 iPad、Mac 等既有的產品線上投放的資源會減少。
而距離此頭戴式 AR／VR 裝置的發布日期臨近，有關此新品的訊息亦逐漸明朗，繼早前 Apple 內部測試的意見流出，日前知名外媒彭博（Bloomberg）亦提供了最新的相關情報。
Apple AR／VR 裝置 Reality Pro 新品兩大特點
向來對 Apple 內部訊息相當靈通的彭博科技編輯 Mark Gurman，在最新一期的《Power On》通訊中，帶來了有關 Apple 即將發表的頭戴式 AR／VR 裝置、又即傳聞中的「Reality Pro」的最新消息。
不用 Lightning 用 USB-C
首先，在連接插槽方面，除了早前傳聞中與 iPhone 的無線連接之外，據 Mark Gurman 表示，這款頭戴式裝置還配備了一個用於數據傳輸的 USB-C 插槽，而非 Lightning 插槽，大大提升了 Reality Pro 未來對線材的兼容度。
除了線材的插槽之外，據悉 Reality Pro 還備有一個供磁吸線連接的介面，而此位置主要用來連接外置式的電池使用。
採用磁吸式外置電池
據 Mark Gurman 掌握的情報顯示，Reality Pro 一如傳聞中採用外置式電池，但其電池並非直接安裝在頭戴裝置之上，而是以連接一枚自帶電源線材的外置電池，讓用戶使用 Reality Pro 時將電池放入口袋當中，以減輕 Reality Pro 對頭頸方面的重量負擔。
據消息指，此外置電池外形和大小與 iPhone 用到的 MagSafe 電池相似，接上後可以為 Reality Pro 提供兩小時的電力，另外由於在接入時會加入旋轉式鎖定的關係，用戶在使用時就不需要擔心電池會鬆脫（但在更換電池時就有可能需要脫下頭罩了）。
Apple Reality Pro 何時發布？
根據多次的情報顯示，Apple Reality Pro 將會在今年度的 Apple 開發者大會 WWDC 上發布，換言之在 6 月 5 日的發布會 KeyNote 之上，Reality Pro 很有可能作為重頭硬件新品亮相。