Apple VR／AR／Reality Pro 裝置傳聞｜有不止一次的消息指出，Apple 今年會將重心放在全新開發的頭戴式 AR／VR 裝置，相對地在 iPad、Mac 等既有的產品線上投放的資源會減少。

而距離此頭戴式 AR／VR 裝置的發布日期臨近，有關此新品的訊息亦逐漸明朗，繼早前 Apple 內部測試的意見流出，日前知名外媒彭博（Bloomberg）亦提供了最新的相關情報。



Apple AR／VR 裝置 Reality Pro 新品兩大特點

今次 Apple 的保密功夫相當好，關於 Reality Pro 的外形，目前仍然只有網民自行繪製的圖片可以參考（圖 9to5Mac）

向來對 Apple 內部訊息相當靈通的彭博科技編輯 Mark Gurman，在最新一期的《Power On》通訊中，帶來了有關 Apple 即將發表的頭戴式 AR／VR 裝置、又即傳聞中的「Reality Pro」的最新消息。

不用 Lightning 用 USB-C

首先，在連接插槽方面，除了早前傳聞中與 iPhone 的無線連接之外，據 Mark Gurman 表示，這款頭戴式裝置還配備了一個用於數據傳輸的 USB-C 插槽，而非 Lightning 插槽，大大提升了 Reality Pro 未來對線材的兼容度。

盛傳今年的 iPhone 15 系列亦將全面轉用 USB-C，屆時 Reality Pro 就可以與 iPhone 共用線材，或是直接用 USB-C 線作資料傳輸了。（圖 Sky News）

除了線材的插槽之外，據悉 Reality Pro 還備有一個供磁吸線連接的介面，而此位置主要用來連接外置式的電池使用。

採用磁吸式外置電池

據 Mark Gurman 掌握的情報顯示，Reality Pro 一如傳聞中採用外置式電池，但其電池並非直接安裝在頭戴裝置之上，而是以連接一枚自帶電源線材的外置電池，讓用戶使用 Reality Pro 時將電池放入口袋當中，以減輕 Reality Pro 對頭頸方面的重量負擔。

據說 Reality Pro 的外置電池外形和大小與 iPhone 用到的 MagSafe 電池相似，若然屬實，流動性應該不俗（資料圖片）

據消息指，此外置電池外形和大小與 iPhone 用到的 MagSafe 電池相似，接上後可以為 Reality Pro 提供兩小時的電力，另外由於在接入時會加入旋轉式鎖定的關係，用戶在使用時就不需要擔心電池會鬆脫（但在更換電池時就有可能需要脫下頭罩了）。

Apple Reality Pro 何時發布？

應該又要由 Tim Cook 親自帶來 Reality Pro 了吧？（圖 Apple）

根據多次的情報顯示，Apple Reality Pro 將會在今年度的 Apple 開發者大會 WWDC 上發布，換言之在 6 月 5 日的發布會 KeyNote 之上，Reality Pro 很有可能作為重頭硬件新品亮相。