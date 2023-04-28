ChatPDF／AskWise 打工仔 AI 工具｜各位白領上班族，日常在工作上可能要處理大量文件，隨時要在過十、過百頁中的文件中找尋自己想要的資料，單是「刨」資料隨時就要花上半天，但自從 OpenAI 旗下的對話模型 ChatGPT 在網絡爆紅之後，網上就出現了大量的生產力相關 AI 工具，而《香港01》科技玩物記者今次就為大家帶來兩個讓 AI 代替你查閱文件的好用工具。



讓 AI 代你看 PDF － ChatPDF

今次介紹的兩個工具皆為 Web App、不需要註冊就可以開始使用，首先帶來的 ChatPDF 在使用上就較為簡單，只需要進入網頁，上載你需要閱讀的 PDF 文件即可以開始使用。

ChatPDF 的介面相對最簡單，只要拖曳PDF 文件就可以上載並分析了

我們就以香港政府財政司司長較早前發表的《2023－24 年度財政預算案》為資料來源，試一試 ChatPDF 可以做到甚麼。

在上載後它會立即對文件展開分析，並會即時提供此 PDF 文件的擇要、及幾條用戶可能會用到的問題。只要按任一預設問題，ChatPDF 就會自動從 PDF 中找到相關的資料與答案。👇👇👇

除了 ChatPDF 自行分析後得出的預設問題，用戶亦可以按需要自行提出問題，只要 PDF 內有相應的內容，都可以獲得解答。然而由於 ChatPDF 的作用方式有點類似搜尋器，在問問題的時侯可能要掌握更為精確的關鍵字。👇👇👇

雖然 ChatPDF 的內容會儲存在瀏覽器的暫存記憶當中，但始終是網上工具，如果需要在對答完畢後儲存對話內容，可以考慮按介面右上角的下載鍵，將文字以 .txt 的格式下載到電腦的檔案之內，亦更為方便複製／編輯。

與 ChatPDF 的整個對話可以下載成 .txt 檔，方便複製／編輯（圖 ChatPDF）

支援更多文件格式、多文件分析 － AskWise.ai

上述的 ChatPDF，使用上雖然方便，然而暫時只支援 PDF 格式檔案的分析，以及每次只能夠分析一個檔案，是目前最大的兩個限制。

雖然有不少工具及方法可以將 .doc 等 Office 文件轉存成 PDF 再使用，但如果可以直接將 常見 Microsoft Office 格式的文檔上載、不經轉換自然是方便得多 － 另一個網上工具 AskWise 正是為此而生。

Askwise 可以視為 ChatPDF 的進階版本（圖 Askwise）

Askwise 可以視為 ChatPDF 的進階版本，目前可以分析 .pdf 以及 .docx 兩種格式的文件，同時用戶在上載文檔時其實在建立一個統一的「資料庫」，讓用戶可以從複數的檔案中提取資料再進行整合、比對，在需要做更大量的資料彙整時會更為實用。

為了測試 Askwise 我們今次一樣是以《財政預算案》為資料，但除了最新的 2023－24 年度，我們就再加入 2022-23 年度的上一年版本 PDF。👇👇👇

由於對資料需要更深入的了解，在 PDF 上載至 Askwise 之後，會需要更多時間作分析，系統提示這個過程可以長達數小時，不過我們的《財政預算案》約 10 分鐘左右就準備好。（圖 Askwise）

在使用上，Askwise 依然使用一問一答的方式回答，每次的回答載入時間比 ChatPDF 長一點，但相對更為準確，同一時間，用戶可以按「Show The Related References」參閱 Askwise 給予答案時參考過的文檔原文，有疑問時可以進行人手核查。👇👇👇

可以利用不同文件中的數據作即時比對，是 Askwise 最大的魅力所在。（圖 Askwise）