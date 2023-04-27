2023年Q1中國智能手機市場 iPhone排第一 Android由這品牌領先
撰文：中關村在線
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據第三方調研機構數據顯示，2023年第一季度中國智能手機市場銷量按年下跌5.4%，較前一季度跌幅收窄。
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在Android品牌方面，OPPO（含一加）以18%的份額位列第一；而在所有品牌中，一加品牌以210%的增速位列第一，也是唯一實現三位數增長的手機品牌。
這份報告表明，OPPO之所以能成為Android行業第一名，與一加的快速增長密不可分。去年12月份，OPPO宣佈開啟「護航計劃」，為一加發展保駕護航。
在渠道和服務層面，一加已入駐OPPO全國超5000家線下門店，OPPO全國1000家服務網點向一加用戶開放，提供同等優質的售後服務。
在雙品牌新戰略下，一加成為了2023年增長最快的手機品牌。一加旗下的三款新品一加11、一加Ace 2和一加Ace 2V銷量實現了大幅增長，助力OPPO成為了2023年中國手機市場Q1第一品牌。
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