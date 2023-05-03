1日本大型書店Bookmate發表2023年4月份「只今大熱賣女優推薦排名榜」，素海霖／繪里奈以香港出身女優身份在日本AV界出道，終於登上了日系排名榜。雖然排名不是太高，但當中有一個不利因素，雖敗猶榮已非常叻女。



No.58 香港女優勁爭氣｜素海霖／繪里奈

香港AV女優素海霖／繪里奈的首支AV片於3月尾先在Amazon率先推出數碼版，而光碟版要等到4月中才上市，少了1個月，銷量仍然能夠排在58位，想一想日本AV一個月究竟有幾多支影片上市，就會明白素海霖身為香港人打進前100名，已經是歷史壯舉。

No.58 香港你好｜素海霖／繪里奈

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令和最強新人王響蓮｜自封三冠王

可愛系片廠kawaii 21歲重點新人響蓮，F Cup 好身材還有條黃蜂腰，身高也不弱，難怪夠膽自稱令和最強，還笑言自己像WBC棒球世界冠軍村上宗隆一樣會成為三項全能「三冠王」，在眾多4月上榜新人中，果然也排名最高，抵她串嘲。👉響蓮 Twitterhttps://twitter.com/renren_hibiki

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