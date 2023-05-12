3招教你令WiFi覆蓋全屋　網絡連線再無死角　組網攻略一文看清

每逢長假期，無論交通出行還是各大景區都處於爆滿狀態，不如在家休息。在家休息少不了使用WiFi進行上網娛樂，但許多朋友表示家中的WiFi信號不佳，導致上網體驗很差，打遊戲卡頓，看視頻緩衝慢……等等問題讓人頗為頭疼。



特別是別墅、複式、大平層等大戶型使用場景，存在不少WiFi死角，全屋WiFi覆蓋似乎是一個不可能完成的任務。今天我們就來解決這一頑疾！

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Mesh解決大平層WiFi部署難題

對於居住在大戶型和平層居室的朋友來說，一台無線路由器顯然無法覆蓋全部居室。傳統的解決方法是使用無線中繼來解決問題，無線中繼器一般部署在無線路由器信號覆蓋的邊緣位置，接收原路由信號再向外擴展。

但是無線中繼器也有致命缺點。在信號強度提升的同時，中繼後的無線網絡傳輸速率會下降一半，簡單說就是網速打對折。而且，當需要多台設備進行中繼時，無線中繼器器只能橋接上一台無線中繼器器，並不能夠中繼主路由，從而使得無線速率會層層減半。

想要完美解決大戶型的覆蓋問題，Mesh組網是當下最佳選擇。現在市面上主流的無線路由器品牌，基本都已支持Mesh功能。區別於傳統中繼技術，Mesh組網產品可以讓子路由自由的和主路由進行自動連接，並且擴展後的網絡不會速率減半。整個網絡就像一個蜂巢一樣，使用簡單而且WiFi信號再也不用發愁。

Mesh網絡的使用也非常簡單，用戶只要在主路由的信號範圍內，將子路由通電並簡單設置或者摁一下機身上的按鍵，即可自動擴展家庭WiFi覆蓋範圍。子路由將會自動連上主路由器，並進行無線網絡擴展。最主要的是，這種無線網絡的擴展方式看似像無線中繼一樣，但是絕對不會使得網絡速率減半。

複式和別墅組網攻略

複式和別墅場景，建議從裝修時開始入手。在裝修的水電改造階段，網絡佈線非常重要。一般做法是將家庭網絡入口處設立弱電箱，然後從弱電箱中引出網線部署到每一個房間，給每個房間留一個網絡端口。這樣一來，無論是電腦等插有線上網，或者外接無線路由器上網都非常方便了。

在弱電箱中，部署路由器、PoE交換機，然後每個房間的網線處部署面板式AP。其中路由器和交換機，最好選擇千兆端口的產品，可以很好支持百兆以上寬帶，內網傳輸也可以更加快速。近日新發布的華為路由Q6網線版就是為解決這類用戶需求而生，用戶只需要把主路由放進弱電箱，接好網線，然後將子路由用網線和牆體上的網口連好，再貼在網口面板上，即可完成WiFi覆蓋，非常簡單。

如果已經裝修好了的話，還可以使用HomePlug（電力貓）解決問題。HomePlug的工作原理也非常簡單，它會將家中的電線轉變成網線使用，只要是在於同一電錶下的電路系統部署HomePlug即可輕鬆擴展網絡。比如華為凌霄子母路由Q6電力線版，1 個母路由最多可拖 15 個子路由，輕鬆覆蓋大平層、複式、別墅，讓每個角落，都有好網絡。其採用最新的凌霄PLC技術，讓電線變成網線，速度提升到1300Mbps以上！哪裡需要WiFi就把子路由插在哪裡，使用更簡單。

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