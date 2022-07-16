網絡安全｜黑客破解簡單密碼只需1秒　專家：密碼這樣設才安全

網路安全專家凱特琳（Kaitlin）表示，駭客技術日新月異，如今最快只需花費1秒鐘，就能破解6字元的密碼。



凱特琳（Kaitlin）建議，密碼最好設定在11字元以上，如果同時包含字母、字元、符號，且沒有任何已知單字或名字，可能需要41年才能破解。

點擊圖片看網路安全專家分析破解簡單可以有多快，以及安全的密碼應怎麼設定。

+ 11

凱特琳指出，7字元密碼只需要1分鐘就能破解，8字元密碼能在1小時內解開，9字元密碼可以在3天內猜出，因此，11字元密碼可能是目前強度最高的組合。

此前，就有許多專家警告，數百萬人可能處於資安風險中，只因為電腦密碼太過薄弱。英國消費者網站Uswitch調查指出，人們最容易犯的錯誤就是把密碼寫在紙上，而事實上，人們永遠不應該把密碼寫出來，不論書面紀錄或者電腦文件存檔。

另一個常犯錯誤是使用常見片語或規律字元，例如「12345」及「qwerty」，後者是國際最通用的鍵盤配置，而「qwerty」正是字母區第一排的前6個字母，上述2組密碼可能是駭客破解時，第一批嘗試的組合。

還有一項應該避免的錯誤，就是在密碼加入個人資訊，相反的是，應該把這些好記的片語或訊息，透過字母、數字或符號轉換成密碼。

延伸閱讀：20大最危險手機密碼 即Check你有冇用緊？附設置安全密碼教學

+ 16

延伸閱讀：【網絡安全】黑客破解6位密碼只需4秒！即學簡單三步守護你的密碼

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】