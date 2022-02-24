屋企WiFi網速慢以為Router出事？3種不同戶型擺放位置大有學問

假期宅在家裏網購、看劇、打遊戲放鬆放鬆身心也是個極好的選擇。在進行這些行為時，常常離不開WiFi網絡的支持。但許多網友表示，自己家的WiFi信號和WiFi上網質量不能做到全屋覆蓋，讓自己非常頭疼。想要讓WiFi全屋覆蓋，還要根據自己實際的應用環境和戶型來選擇最正確的組網方式！



▼▼▼即睇不同戶型環境如何令全屋覆蓋WiFi▼▼▼

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小戶型場景

我的家裏居室面積並不大，為什麼WiFi信號還是不好？相信不少朋友飽受該問題的困擾。小戶型由於無線路由器的擺放位置、居室格局、無線路由器等原因，都會導致WiFi信號不佳。尤其是對於居室戶型中牆體比較多的環境，會對WiFi信號產生不小的影響。另外，由於無線路由器自身比較落後，也容易出現WiFi體驗不佳的情況。那麼要解決小戶型的WiFi問題，應該怎麼做呢？

首先，我們要從無線路由器的擺放位置入手。有些朋友將無線路由器放在進門處的弱電箱中。弱電箱的屏蔽作用，外加臥室、廚房或者衛生間等居室距離較遠或者有牆體相隔，就會導致WiFi體驗不佳的情況。將無線路由器擺放在居室的中心位置，無疑是最佳的選擇。由於目前大多數家用無線路由器的天線增益為5dBi，將無線路由器擺放在居室的中心點，就能讓用戶在各個房間，都可以體驗最佳的無線網絡。

然後，我們需要選擇一台合適的無線路由器。WiFi 6、千兆網口，是選購時需要注意的兩點，可別買個老古董回來。千兆網口既保證了千兆以下的寬帶可以達到滿速，又可以讓內網有線連接速度大幅提升。建議小戶型用戶選擇一台電商熱賣的無線路由器即可。如果要是大戶型或者別墅用戶，則很難使用一台無線路由器將WiFi信號覆蓋到所有房間。

大戶型和平層場景

對於居住在大戶型和平層居室的朋友來說，一台無線路由器顯然無法覆蓋全部居室。如果我們家中大部分居室都能擁有良好的WiFi信號，只有一小部分空間WiFi信號差，那我們可以選擇使用無線中繼器來解決問題。無線中繼器一般部署在無線路由器信號覆蓋的邊緣位置，接收原路由信號再向外擴展。

但是無線中繼器也有一個缺點。在信號強度提升的同時，中繼後的無線網絡在速率上會有一定的下降，一般會減少一半的無線傳輸速率，就會讓WiFi體驗打折扣。能夠正常的讓原來無線網絡無法覆蓋到的地方完全覆蓋需要付出一點代價。還有一點，當需要多台設備進行中繼時，無線中繼器只能橋接上一台無線中繼器，並不能夠中繼主路由，從而使得無線速率會層層減半。

想要完美解決大戶型的覆蓋問題，組建mesh網絡是當下最火的選擇。小米、TP-LINK、Linksys、華碩、銳捷、中興等主流路由都支持同品牌產品組建mesh網絡。區別於傳統中繼技術，mesh網絡可以讓擴展器自由的和主路由進行自動連接，並且擴展後的網絡不會速率減半。整個網絡就像一個蜂巢一樣，使用簡單而且WiFi信號再也不用發愁。

Mesh網絡的使用也非常簡單，用戶只要在主路由的信號範圍內，將接入點通電即可輕鬆擴展家庭WiFi覆蓋範圍。使用中無需用戶手動配置，擴展器將會自動連上主路由器，並進行無線網絡擴展。最主要的是，這種無線網絡的擴展方式看似像無線中繼一樣，但是絕對不會使得網絡速率減半喲！

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複式和別墅場景

複式和別墅場景，建議從裝修時開始入手。在裝修的水電改造階段，網絡佈線非常重要。一般做法是將家庭網絡入口處設立弱電箱，然後從弱電箱中引出網線部署到每一個房間，給每個房間留一個網絡端口。這樣一來，無論是電腦等插有線上網，或者外接無線路由器上網都非常方便了。在弱電箱中，部署路由器、PoE交換機，然後每個房間的網線處部署面板式AP。其中路由器和交換機，最好選擇千兆端口的產品，可以很好支持千兆以內寬帶，內網傳輸也可以更加快速。

除了上面方法外，還可以使用電力貓解決問題。電力貓的工作原理也非常簡單，它會將家中的電線轉變成網線使用，只要是在於同一電錶下的電路系統部署電力貓即可輕鬆擴展網絡。比如華為路由Q2S支持最新的G.hn千兆電力線通信技術，只要在同一電錶系統下，就可以隨意擴展WiFi。最高網絡傳輸速率可達1Gbps，高速的骨幹網絡傳輸可以滿足百兆光纖寬帶的無損擴展。

結語

大家各自的WiFi使用環境不同，希望文章中的方法能夠解決大多數用戶的問題。想要改善WiFi體驗，首先就要從自己身環境入手，選擇最適合自己的解決方案。否則忙活了半天，WiFi一點改善都沒有，不僅付出了大量精力，還讓金錢打了水漂。

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