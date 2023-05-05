打撈手機收費｜現代人出外旅遊，少不免會拿起手機自拍，但自拍時的手勢太彆扭，很容易會失手掉下手機，掉在地上不免損傷，如掉到水裡更是更加傍偟；而想不到在內地就有人看準這一點帶來的商機，靠打撈手機賺進巨款。



內地男子靠打撈手機賺錢、5.1 期間日賺過萬人民幣

日前在中國內地的社交平台流傳一段訪問片段，片中主角名為黃易勇，是一名 40 歲的湖南郴州人，做了 20 年鋼筋工後，為了賺錢養家去年 3 月轉行做起了水下打撈。

黃易勇，去年 3 月轉行做起了水下打撈，每單收 1500～2000 人民幣不等（影片截圖）

黃易勇在訪問中透露他曾在廣東當過兵，水性極好，很快就適應了這份工作。在西湖邊幫游客打撈手機等貴重物品，一單1500 元到 2000 元人民幣不等，平常一天可以接 2～3 單，平均一個月收入平均約 3 萬元人民幣。

這個 5．1 假期，杭州西湖客流量很大，黃易勇每天可以接到 5～6 單，換算下來日收入可以超過 1 萬元人民幣。

有游客質疑打撈費太貴，但黃易勇就謂：「這個是高危行業，需要專業的技能」，並稱「一個月賺 3 萬多不算多，畢竟設備投入也很大」。雖然平均每個月能賺 3 萬，在中國內地人收入水平中已算不俗，但據黃易勇所講，每個月他都要給在老家的妻子和 5 個孩子寄去萬多元的生活費，故並不富裕，僅作為一名父親在外打拼討生活而已。

西湖景區官方：不要再付費打撈了

影片在網上火速流傳，一方面是因為黃易勇的故事有點煽情，而更重要的是讓人們意識到原來在西湖園區有這麼大的一個「商機」存在。

而正當一堆新人正考慮加入市場與黃易勇競爭之際，西湖景區的管理部門卻因著事態發展而作出聲明，指出黃易勇並非園區的工作人員，經調查後發現是一間有意開發打撈手機業務的公司所作的商業操作。

日前在網上流傳的影片，正是該公司找來媒體進行的炒作、屬一系列自編自導的商業宣傳，目前執法部門已經介入調查。西湖景區的管理部門又強調，遊客如不幸掉落手機到西湖，園區是會提供免費的打撈服務的，而在 5．1 假期內，園區的打撈人員就為遊客取回 30 餘件掉落湖底的物品。

手機入水 6 大注意事項

雖然官方答允會免費打撈手機，但若然手機掉入水中，又應當如何處理？即使手機有 IP 防水認證，亦不擔保掉入水後可以完全運作如常，以下就為家準備了 6 大注意事項，如果舊手機／不防水的手機入水，都可以第一時間應對👇👇