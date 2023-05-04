傳iPhone 15 Pro將獨佔Wi-Fi 6E　標準版無緣　兩者最大分別在這

蘋果為了促進Pro系列機型的銷量，進一步擴大iPhone 15和iPhone 15 Pro之間的差異。據MacRumors報道，iPhone 15Pro系列在網絡方面也與標準版有所不同。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將支援Wi-Fi6E，而標準版則不具備這一功能。



+ 3

Wi-Fi 6E是Wi-Fi 6的強化版本，其中「E」代表「Extended」，它將Wi-Fi6的功能擴展到6GHz頻段，包括更高的併發、更低的時延和更大的帶寬。6GHz頻段是全球範圍內的連續頻譜塊，其範圍從5925MHz擴展到7125MHz，共計1200MHz的頻譜。這意味着，它提供了額外的7個160MHz信道、14個80MHz信道、29個40MHz信道或59個20MHz信道。

然而，6GHz頻段存在一些劣勢，因為6GHz頻段的波長更短。這種短波適合高速傳輸，但不適合長距離傳輸，且衰減更大。另外值得一提的是，iPhone 15 Pro系列除了支援Wi-Fi 6E外，還將提供eSIM功能。蘋果計劃將歐版iPhone 15系列的SIM卡槽移除，並升級支援eSIM。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】