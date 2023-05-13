ASUS ROG Ally 對決 Steam Deck｜隨著處理硬件的微縮及更為省電，可以玩到 PC 遊戲的掌機逐漸進入市場，其中上年尾開始在港發售的 Steam Deck 作為最受歡迎的款式之一，最近就迎來最強競爭對手，就是 ASUS 在 5 月 11 日正式發表的同型產品 ROG Ally。



ROG Ally 在下月才正式於全球發售，我們早前亦已有實機到手試玩👇👇👇

+ 33

但與此同時，相信有不少用戶皆對 ROG Ally 與 Steam Deck 的分別最感興趣，這方面外媒 Digital Trends 就找來 ROG Ally 以及 Steam Deck 的實機進行對決，從價格、規格以及操作手感方面進行直接評比。

價格差距其實沒有想像中大？

不少人知道 ASUS 發布了 ROG Ally 之後，第一時間就是關心價錢、是否比 Steam Deck 貴／平，事關 Steam Deck 作為一部可以遊玩 PC 遊戲的手提機而言，它以＄399 美元起（香港定價為＄3,288）的售價的確甚有吸引力。

而當 ASUS ROG Ally 售價出爐之後，其＄600 美元起的售價即時被視為與 Steam Deck 價格「差很大」，然而可以留意 Steam Deck 的最便宜版本只提供 64GB 慢速儲存，如果要在儲存容量上與 ROG Ally 看齊，其實兩者的價格並不差太遠。

（不過值得留意的是，此處 Digital Trends 用以對比的售價資料乃美國市場的 ROG Ally，在美國，512GB 容量高階 Z1 Extreme 版本的 ROG Ally 售價僅＄700 美元，換算為港幣不足＄5500，而來到香港，Z1 Extreme 版 ROG Ally 則要價港幣＄6999。）

ROG Ally 處理效能以世代輾壓

ASUS ROG Ally 的價格無疑是高出不少，甚至是一部 ROG Ally 可以買到兩部 Steam Deck 的地步，然而考慮到其發表日期足足比 Steam Deck 遲了 2 年之久，在規格上 ROG Ally 可謂有著跨世代的優勢。

ROG Ally 的高階版本採用了 Ryzen Z1 Extreme APU，配備了八個Zen 4核心和 12 個 RDNA 3核心，性能表現可以高達8.6 TFLOPs，而且更提供最高 30W 的運行功率選擇；反觀 Steam Deck，無論您選擇哪個型號，您都會只會得到四個 Zen 2 核心和八個 RDNA 2 核心，其理論性能為 1.6 TFLOPs，比 ROG Ally 弱幾倍，另外最高功率亦只有 15W。

在5款遊戲中，ROG Ally 的表現都完勝 Steam Deck（圖 Digital Trends）

這樣的性能差距，在遊戲的實際運行時會做成十分大的感覺差異，如果是要追求遊戲畫質、流暢度的話，ROG Ally 必然是勝出的一方。

Steam Deck 操作為其扳回一城

雖然性能上沒有優勢，但 Steam Deck 亦並非一無是處，Digital Trends 就盛讚 Steam Deck 雖然更大且笨重，但開發方 Valve 就充分利用了這個空間，配備了優質的搖桿及按鈕，以及提供了 Touchpad 以應付需要高精度操作的 PC 遊戲。

ROG Ally 沒有 Touchpad 之餘，真正的問題是它的按鈕手感不好（圖 Digital Trends）

在操作這一塊，ROG Ally 就被狠評，雖然更小更易握持，然而 ROG Ally 沒有 Touchpad 之餘，真正的問題是它的按鈕手感不好。搖桿手感有點廉價、十字鍵感覺亦很差，雖然不像任天堂Switch上的Joy-Con那麼糟糕，但 ROG Ally 的按鍵感覺像是一個 30 美元的仿製控制器。

整體仍然是 ROG Ally 勝出

兩部 PC 手提機都有自己的問題存在，然而就整體而言，Digital Trends 仍然認為 ROG Ally 提供了可接受的電池續航力、更好的性能、更多的遊戲支援和更好的螢幕，在價格差異不大的情況下，他們依然是更推薦 ASUS ROG Ally。